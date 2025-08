Menej je v tomto prípade viac. Odborníci vysvetlili, prečo je nebezpečné príliš dlho spať

Často sa hovorí o tom, že spíme málo. Dlhé večery pri obrazovkách, stres, práca na zmeny – to všetko ukrajuje z hodín nočného oddychu. Mnohí si preto myslia, že čím dlhšie budú spať, tým lepšie. Čo ak práve to je chyba? Podľa Sleep Health Foundation dospelý človek potrebuje sedem až deväť hodín spánku denne. Táto dĺžka sa považuje za optimálnu pre fungovanie mozgu, regeneráciu tela a celkovú pohodu. Každý však môže mať individuálne potreby a to, čo jednému stačí, môže byť pre druhého málo. Ale čo ak to začne byť viac než treba?

Viac spánku, vyššie riziko?

Ako informuje portál The Age, nová štúdia odborníkov z Univerzity Semmelweis v Budapešti ukázala, že príliš dlhý spánok môže predstavovať ešte väčšie riziko pre zdravie ako jeho nedostatok. Vedci analyzovali údaje viac než 2,1 milióna ľudí zo 79 medzinárodných štúdií a dospeli k prekvapivému záveru.

Foto: Freepik, @freepik

Ľudia, ktorí spia viac ako deväť hodín denne, majú o 34 % vyššie riziko úmrtia, zatiaľ čo tí, ktorí spia menej ako sedem hodín, čelia o 14 % vyššiemu riziku. Zistenia odborníkov naznačujú, že dlhý spánok môže byť skôr následkom zdravotných problémov než ich príčinou. Môže ísť o dôsledok hormonálnej nerovnováhy, kardiovaskulárnych ťažkostí, duševných problémov alebo dlhodobo oslabenej imunity.

Spánok ako zrkadlo zdravia

„Ako spoločnosť zažívame epidémiu nedostatku spánku. Aj keď si to viac uvedomujeme, naše správanie sa za posledné desaťročie veľmi nezmenilo,“ uviedol doktor Gyorgy Purebl, spoluautor štúdie a riaditeľ Inštitútu behaviorálnych vied Semmelweisovej univerzity.

Zaujímavé je aj zistenie, že vplyv príliš krátkeho alebo dlhého spánku sa líši podľa pohlavia. Muži, ktorí spali menej ako sedem hodín, mali o 16 % vyššiu úmrtnosť, pri dlhšom spánku dokonca až o 36 %. Ženy s krátkym spánkom čelili 14 % vyššiemu riziku, no pri dlhšom spánku to bolo až o 44 % viac.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Alexandra Gorn

Podľa autorov štúdie môže ísť o kombináciu hormonálnych, behaviorálnych a fyziologických rozdielov medzi pohlaviami.

A čo mŕtvica?