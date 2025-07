Keď si ju prvýkrát všimol, hneď vedel, že je tá pravá. Jozef Oklamčák a Anka kráčajú životom už 50 rokov

Keď sa stretli, ona mala 17 a on 19. Ona však o o dva roky staršieho mladíka spočiatku nejavila vôbec záujem, a tak musel Jozef Oklamčák zabojovať. A vyplatilo sa. Manželia Oklamčákovci v týchto dňoch oslávili 50 spoločných rokov. Zakladateľ súťaží krásy Miss poslal pri tejto príležitosti všetkým mladým ľuďom silný odkaz.

Trvalo rok, kým ju zlomil

Odborník na ženskú krásu, ako ho niektorí nazývajú, spoznal svoju osudovú lásku v rodných Sobranciach. Ona mala len 17 rokov a okamžite ho očarila. „Najskôr to však bola iba jednostranná láska. Následne sa začal boj o jej srdce. Bojoval som dosť dlho. Na začiatku ma totiž vôbec nechcela,“ povedal Oklamčák o dvorení svojej manželke Anke v rozhovore pre Život.

Kvôli svojej osudovej láske dokonca trhal v noci ruže v mestskom parku a písal jej lístoček s venovaním. Trvalo rok, kým ju zlomil. S odstupom času je však jasné, že boj o Ankino srdce stálo za to – manželia Oklamčákovci totiž v týchto dňoch oslávili 50 spoločných rokov.

50 rokov od prvého pohľadu

Na svojom profile na sociálnej sieti sa s tým pochválil sám známy krasológ. „Priatelia, je to neuveriteľné, ale je to už 50 rokov, čo som si ju po prvýkrát všimol. Ona mala 17 a ja 19. A potom to všetko prišlo. Po roku to bolo obojstranné a všetko vyvrcholilo počas štúdií. Ona na Chemickej fakulte SVŠT a ja na NŠ KVP a neskôr na FF UK na katedre žurnalistiky v Bratislave. A dodnes spolu žijeme v šťastí, láske a v spokojnosti,“ napísal o svojom vzťahu s Ankou Oklamčák, ktorý zároveň vyslovil krásne prianie všetkým mladým zaľúbencom.

„Vám skôr narodeným, keď vám to nevyšlo na prvý či druhý pokus, nech to príde a vydrží až do konca života! Nech žije dlhý život v partnerskom vzťahu, v zdraví, šťastí, láske a v spokojnosti... A nech sme stále milovaní a večne zamilovaní!“ poznamenal zakladateľ súťaží krásy Miss.