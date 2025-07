Keď mu z auta začali šľahať plamene, pomoc našiel hneď za plotom. Marcel a Roman odvrátili katastrofu

Na niektoré veci vás nepripraví ani autoškola. Predstavte si, že len tak zastavíte pred domom a zrazu vám spod kapoty začnú šľahať plamene. Presne to sa stalo vodičovi Peugeotu, ktorý však mal šťastie v nešťastí – zastavil priamo pred domami hasiča a policajta.

„Vodičovi vozidla Peugeot sa naskytol desivý pohľad, keď z pod kapoty svojho auta uvidel stúpať dym, z ktorého boli za krátko plamene,“ uviedla nitrianska polícia na sociálnej sieti. Na ulicu okamžite vybehol policajt Marcel a hasič Roman, ktorí boli práve doma.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/KRPZNR/posts/pfbid0HJi3bEGYGsvv67hcMXP4ZRqWkP2Br9KyiWEtdP8scWpThxFA4XFoYhaMSxBbNt3Yl

Nemali po ruke zásahové vozidlá, len záhradné hadice, no aj tak neváhali ani sekundu. „Duchaprítomne vyšli na ulicu a neváhali sa pustiť do hasenia v rámci svojich možností,“ dodávajú policajti. Aj keď to znelo ako boj s veternými mlynmi, dvojici sa podarilo požiar lokalizovať skôr, než sa rozšíril.

Auto mohlo ľahko celé zhorieť, no to najdôležitejšie – výbuch palivovej nádrže, sa vďaka ich pohotovej reakcii podarilo odvrátiť. „Pohotovým kolegom ppráp. Marcelovi D. a strojníkovi Romanovi J. za ich ochotu pomáhať aj v čase osobného voľna patrí naše uznanie. Skvelá práca!“ dodali policajti.