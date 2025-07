Nevie, čím si ju zaslúžila. Petra Blesáková si naplno užíva materstvo, s dcérkou má v lete ešte veľa plánov

Už pol roka je mamou malej Vivien a dodnes netuší, čím si zaslúžila také pokojné a bezproblémové dieťa. Herečke Petre Blesákovej vyčarí rozprávanie o materstve vždy široký úsmev na tvári. S dcérkou je dokonale zohraná a nedávno prezradila, ako vyzerajú ich spoločné dni a aj to, na čo sa v najbližšom čase najviac teší.

Majú pred sebou nové dobrodružstvá

„Naozaj si to užívam naplno, beriem to naozaj ako materskú dovolenku. Trávim čas v meste, na raňajkách s malinkou, prechádzame sa. Akurát, že mi trošku chýba práca, ale aj do tej občas chodím,“ prezradila pre Nový Čas známa herečka, ktorej síce divadelné dosky chýbajú, no oveľa viac sa sústredí na to, aby všetok svoj čas trávila s malou Vivien.

V lete toho spolu plánujú ešte veľa stihnúť. Petra sa už teraz teší na to, ako dcérku vezme na dámsku jazdu so svojimi kamarátkami a nevynechajú ani spoločnú letnú dovolenku. „Ideme na sever Talianska, keďže maličká rada cestuje autom, v ktorom hneď zaspí. Som zvedavá ako bude zvládať more, či sa jej tam bude páčiť, veľmi sa na to teším,“ priznala.

Stále je usmiata

Odkedy sa stala mamou, v jej živote nastalo mnoho zmien. Na Instagrame sa nedávno úprimne rozpísala o tom, aké sú jej rána zrazu pestrejšie, ako večer zaspáva s pocitom radostného očakávania ďalšieho dňa a že hoci je materstvo náročné, jednoznačne stojí za to.