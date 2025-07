Nechce do konca života chodiť v papučiach. Eva Holubová túži lepšie žiť, odhodlala sa k veľkej zmene

Sľubovala si to už dlho, no až teraz našla odvahu urobiť prvý krok. Obľúbená herečka Eva Holubová sa začiatkom júla rozhodla zmeniť svoj životný štýl. Začala cvičiť, každý deň na sebe pracuje a svoje pokroky zdieľa s fanúšikmi na sociálnej sieti. Bez prikrášľovania a veľmi autenticky tak motivuje aj tých, ktorí doteraz len zbierali odvahu na to, aby s niečím podobným začali.

Ide svojmu telu naproti

„Urobila som si poradu sama so sebou a vyhodnotila som svoje rozhodnutie ako prospešné. Nechcem do konca života chodiť v papučiach len preto, že sa mi blbo zapínajú črievičky,“ vysvetlila na Instagrame známa herečka, ktorá síce vie, že sa k zmene mohla odhodlať už oveľa skôr, no nič si nevyčíta.

Práve teraz je totiž pevne odhodlaná vytrvať. Cvičí na strojoch vo vonkajších posilňovniach a dobre vie, čo je na ceste za zdravším telom skutočne dôležité. „Ide o to využiť akúkoľvek motiváciu k tomu, aby sa mi žilo dobre, lepšie. Trochu ísť svojmu telu naproti. Teším sa na svaly, ako mi zosilnejú nohy, ruky a hlavne vôľa. Milujem sa, keď ma dostihne posadnutosť posilňovať vôľu,“ zdôverila sa Eva fanúšikom ešte začiatkom júla.

Cíti sa oveľa lepšie

Vedela, že všetko hneď nepôjde ľahko, ale prekvapilo ju, že už po chvíli začala mať radosť z pohybu. Cvičí v parku, veľa sa prechádza, zdravo sa stravuje, trávi čas so svojimi blízkymi a nachádza radosť v každodennosti.