Po nehode mu radili, aby sa rozlúčil s prácou. Šéfkuchár Peter stojí na nohách vďaka výnimočnému vynálezu

So známym, ktorý prevádzkuje zipline centrum, vymysleli zariadenie, ktoré mení životy.

Už v detstve ho babička dokázala odzbrojiť jedlom, ktoré preňho s láskou pripravovala a práve vďaka nej si Peter Lammer našiel cestu ku gastronómii, ktorá sa časom stala zdrojom jeho obživy. Plány rakúskeho šéfkuchára však narušila vážna dopravná nehoda, po ktorej mu lekári oznámili, že by sa mal so svojou milovanou prácou rozlúčiť.

Zrútil sa mu celý svet

Peter mal len 44 rokov, keď ho nehoda na motorke takmer obrala o to najcennejšie. Hrozivú situáciu prežil, no na vlastných nohách odvtedy stáť nedokáže. Nepodarilo sa to ani napriek niekoľkým operáciám a šiestim rokom fyzioterapie, preto si chvíľu myslel, že jeho kariéra tým skončila.

„Všetci odborníci tvrdili, že už nikdy nebudem môcť pracovať v stoji,“ opísal spravodajskému portálu Reuters šéfkuchár, ktorému sa v tom momente zrútil celý svet. Beznádejnú situáciu sa mu však podarilo úplne zvrátiť a to najmä vďaka pomoci jedného priateľa, ktorý prevádzkuje zipline centrum.

Neobyčajný vynález