Po smrti Diany sa k synom zachoval horšie ako zviera. Kráľa Karola však nesúdi ani uznávaný expert

Nikto zo záchranárov neveril, že blondína v zadnej časti auta bola vážne zranená. Mala otvorené oči a bola pri vedomí. Napriek tomu bola princezná Diana, kráľovná sŕdc, pred 28 rokmi o 3:57 ráno vyhlásená za mŕtvu. Ako prvý sa túto správu dozvedel jej bývalý manžel princ Charles. Keď údajne zničený žiaľom a pocitom viny zobudil kráľovnú, tá mu dobre poradila, aby svojich synov nebudil. Vedela totiž, že práve prežívajú poslednú noc, keď sa dobre vyspia. Budúci kráľ ale aj tak urobil chyby, na ktoré jedno z jeho detí doplatilo.

Keby som vedel...

V deň, keď Diana zomrela, boli jej synovia na škótskom zámku Balmoral, kde trávili čas s kráľovskou rodinou. Počas telefonátu z Paríža boli obaja zaneprázdnení hraním, preto ju v rozhovore rýchlo odbili.

„Ten posledný telefonát je niečo, čo budem ľutovať po zvyšok života. Ani si presne nepamätám, čo som povedal, ale pamätám si, že som ľutoval, aký krátky ten rozhovor bol. Keby som vedel, že je to naposledy, čo s ňou hovorím – povedal by som jej úplne iné veci,“ priznal v dokumente Diana, Our Mother: Her Life and Legacy (Diana, naša matka: Jej život a odkaz) princ Harry a rovnako to vnímal aj princ William. „Keby som vedel, čo sa stane, nebol by som taký ľahkovážny,“ spomínal William, ktorý mal v tom čase 15 rokov a jeho mladší brat 12.

Charles spravil chybu

Harryho ráno 31. augusta 1997 prebudil jeho otec princ Charles, ktorý si sadol na posteľ v jeho izbe a jemným hlasom mu oznámil, čo sa stalo. „Stala sa nehoda... Mamička sa vážne zranila... A potom povedal: ‘Nezvládla to.’,” spomínal vo svojej autobiografii princ Harry na najhorší moment vo svojom živote. Keď o tom neskôr rozprával lekárovi Gaborovi Matému, ktorý je expertom na traumy, ten uznal, že 12-ročný princ v tej chvíli prežil niečo, čo ho navždy poznačilo. Ak by sa jeho otec zachoval v tom momente inak, aj život princa Harryho mohol byť iný.