Halušky ani kapustnica jej neulahodili. Lekárka aj tak neľutuje, že Seychely vymenila za Slovensko

Zatiaľ čo mnohí Slováci snívajú o úniku na exotické pláže, ona sa rozhodla opačne – z teplých Seychel sa vybrala do srdca Európy. Anielle Elaine Esparon, mladá lekárka z ostrova Mahé, dnes pomáha pacientom na neurologickom oddelení v Nemocnici AGEL Zvolen. Hoci vyrastala v tropickom radi, kde teploty neklesajú pod 28 stupňov, vybrala si život a kariéru na Slovensku.

Foto: AGEL Zvolen

Zo Seychel do Martina

„Narodila som sa a vyrastala na tropickom ostrove, ktorý nie je väčší než niektoré európske mestá,“ prezradila v rozhovore pre AGEL Anielle, ktorá prišla na svet na najväčšom ostrove Seychel – Mahé, kde žije asi 90 percent obyvateľov a nachádza sa tam aj hlavné mesto Victoria. Na Slovensko sa dostala vďaka svojej celoživotnej vášni, medicíne, ktorá ju priviedla až na štúdium do Martina. Práve na Jesseniovej lekárskej fakulte spoznala aj svojho budúceho manžela Slováka, ktorý zamiešal karty jej života. O Slovensku pritom dovtedy vedela len to, že je v Európe a to je všetko.

„Vôbec som netušila, ako to tu vyzerá. Vedela som ale, že je tu dobrý a pokojný život,“ povedala v rozhovore pre Pravdu lekárka, ktorá sa nakoniec rozhodla na Slovensku zostať. „Aj preto, že medicína je tu oveľa rozvinutejšia ako u nás doma. Uvedomila som si, že sa tu môžem veľa naučiť – na inej úrovni, než aká je možná v mojej krajine. Aj keď sa často hovorí, že zdravotníctvo na Slovensku zaostáva za západnými krajinami, stále je oveľa pokročilejšie než to, čo môže ponúknuť moja africká vlasť,“ povedala otvorene Anielle, ktorá si svoje profesijné zameranie vybrala celkom nevedome.

Foto: AGEL Zvolen

Prvý sneh

„Neurológia si vybrala mňa. Keď som po škole hľadala prácu, išla som na pohovor do nemocnice, kde mi ponúkli miesto na neurológii. Skúsila som to – a dnes som šťastná, že som tak urobila,“ pokračovala lekárka, ktorá priznala, že najväčším šokom po príchode na Slovensko nebola ani tak kultúra, ale počasie.