Policajta v havajskej košeli a s vlasmi v gumičke miloval každý. Seriálový Nick Slaughter za úspech vďačí žene

Keď začal chodiť na filmové konkurzy, bol bez práce, zadlžený a túžil po príležitosti, ktorá by mu zmenila život. Rob Stewart nebol vždy len úspešným umelcom, ktorého preslávila úloha sympatického detektíva Nicka Slaughtera v seriáli Vražedné pobrežie. Stačilo málo a úspech, ktorý mu obľúbený seriál priniesol, ho mohol úplne obísť.

Na konkurz prišiel po prehýrenej noci

Známy herec prišiel na konkurz do populárneho seriálu ospalý, s levou hrivou na hlave, v tielku, rifliach a podľa vlastných slov ani zďaleka nepodal najlepší výkon. „Náhodou som noc predtým išiel von piť,“ zaspomínal si v rozhovore pre magazín Slate. Skúška napokon skončila tak zle, že keď si producent Peter Locke púšťal jeho nahrávku, takmer okamžite ju začal pretáčať.

Jeho manželke, ktorá práve prechádzala okolo, však Rob padol do oka a nakoniec ostatných presvedčila, aby mu dali šancu. Jeho prvou požiadavkou bolo, aby mu vyplatili zálohu, nech sa môže dať ostrihať, no to producent rázne odmietol. Namiesto toho ho dal navliecť do havajskej košele, vlasy mu stiahli gumičkou a ikonický Nick Slaughter bol na svete.

Stal sa z neho hrdina ľudu

„Bol to najväčší risk môjho života, keď som odmietol hrať hlavnú postavu v sitkome Scoop ešte skôr, ako mi odklepli úlohu vo Vražednom pobreží. Najlepšie rozhodnutie, aké som kedy urobil! Postava Nicka bola pre mňa ako šitá na mieru,“ cituje herca Internetová filmová databáza. Nick Slaughter však nebol pre všetkých len obyčajným televíznym detektívom.