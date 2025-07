Keď ho prvýkrát zbadali, Slováci sa čudovali. Na indického kňaza Martina dnes nedajú dopustiť

Napriek tomu, že vyše 80 percent ľudí v Indii sú Hinduisti, Martin Madassery sa narodil do kresťanskej rodiny. Ako spomínal pre TV Lux, silne veriacou v ich rodine bola babička, ktorá každý deň chodila do kostola a na rovnakú cestu viedla aj svoje deti a vnúčatá. Martin vyrastal v dedine, kde bolo šesť kostol, množstvo veriacich a omše boli aj niekoľkokrát do dňa. Nikdy mu však nenapadlo, že by mohol byť kňazom a už vôbec nie to, že by ním mal byť na Slovensku.

Mexiko, Maďarsko alebo Slovensko

„Študoval som ekonómiu, medzitým som pracoval ako tesár a stolár. Po skončení bakalárskeho štúdia som myslel, že si nájdem ženu a budem pokračovať v práci tesára. Ale moja sestra je rehoľnou sestrou a ona mi povedala, že keď mám vysokú školu, tak mám prísť do strednej Indie, kde bola ona a že tam nájdem lepšiu robotu. Nemusel by som byť tesárom, lepšie by som si zarobil, založil by som si rodinu. Tak som išiel,“ spomínal Martin, ktorý v strednej Indii pokladal podzemné káble na miestach, kde žili veľmi chudobní ľudia.

„Boli chudobnejší ako ja, a tak som svoj voľný čas venoval učeniu ich detí. Potom mi napadlo – prečo by som nemohol robiť niečo pre deti na ulici?“ hovoril Martin, ktorého sestra povzbudila, aby sa stal misionárom Verbistov. Po päťročnom štúdiu sa musel posunúť ďalej a na výber mal tri krajiny – Mexiko, Maďarsko a Slovensko.

Boli prekvapení

„Ja som si vybral Slovensko,“ prezradil misionár, ktorý k nám prišiel pred 16 rokmi. Vyštudoval tu teológiu, naučil sa po slovensky a už dva roky pôsobí ako kňaz v Zbrojníkoch v Levickom okrese. Ako teraz priznal pre tvnoviny.sk, keď ho miestni videli prvýkrát, čudovali sa.