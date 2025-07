Od detskej lásky po dospelé rozhodnutie. Vanessa Šarköziová prežíva nové šťastie s dobre známym mužom

Niektoré vzťahy nás naučia, ako veľmi niekoho potrebujeme, až keď ho stratíme. Speváčka Vanessa Šarköziová, ktorú verejnosť pozná aj ako členku legendárnych Cigánskych diablov, dnes žiari ako už dávno nie. Po ťažkom rozchode a období neistoty je opäť šťastne zadaná.

Bolestivý rozchod

Jej láska sa začala ešte počas školských čias. „Možno si všetci hovoria, že v 15-tich to je iba detská láska, ale ja som už vtedy vedela, že to nie je náš prípad. Dá sa povedať, že sme naozaj dospievali bok po boku a zažívali spolu úplne všetko. A neviem si predstaviť, že by pri mne stál celé tie roky niekto iný," napísala na svojom profile v čase, keď bola ešte zamilovaná.

Rástli spolu, zažívali úspechy aj pády, no po desiatich rokoch spoločného života sa ich cesty na Valentína nečakane rozišli. „Áno, je to tak. Rozišli sme sa,“ potvrdila Vanessa smutne pre Nový Čas. Dôvod rozchodu nikdy nezverejnila, no bolo zrejmé, že ju to zasiahlo. Výrazne schudla, stiahla sa do seba a fanúšikovia si všímali zmenu v jej výraze.

Zlomené srdce liečila v cudzine

Zlomené srdce sa rozhodla liečiť ďaleko od domova. Cestovala do Kene, kde ju čakalo veľké dobrodružstvo. „Tak toto bol jeden z najväčších zážitkov môjho života. Vidieť naživo pár metrov od seba, vo voľnej prírode, bez žiadnych skiel a mreží, levy, žirafy, nosorožce, geparda a mnoooožstvo iných. Milujem svoju prácu,“ napísala k fotkám zo safari.

O láske dlhé mesiace mlčala. Namiesto toho sa naplno venovala práci, hudbe a svojej rodine, ktorá ju podržala v najťažších chvíľach. Zdalo sa, že z jej života láska na čas zmizla – až doteraz.

Druhá šanca