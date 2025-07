Kamarátky riešili kabelky a jej umieralo dieťa pred očami. Karin Majtánová a Reichel si všetko odpustili

Nikdy by nepovedala, že jej ľúbostný život bude taký turbulentný. Karin Majtánová vyrastala v usporiadanej rodine s rodičmi, ktorí sa aj po vyše 56 rokoch stále držia za roku, a tak prirodzene očakávala, že to bude mať v živote rovnako. „Osud a život mal pre mňa nachystanú celkom inú cestu,“ priznáva moderátorka a prvá slovenská Miss, ktorá síce vyhrala korunku krásy, no život jej namiesto rozprávky nadelil poriadny kolotoč skúšok, smútku aj nádeje. Napriek všetkému sa nevzdala a dnes je dôkazom toho, že aj po najtemnejšej búrke môže zasvietiť slnko.

Popradské podsvetie

Keď sa v roku 1993 stala prvou slovenskou Miss, zdalo sa jej, že osud jej už nemôže byť ani viac naklonený. Z neznámeho dievčatka z Trenčína sa stala najkrajšia žena krajiny a dnes otvorene hovorí, že to s ňou zamávalo.

„Chvíľočku to bolo veľmi príjemné, potom mi to liezlo na nervy. Zvlášť, keď si na ulici šepkali: Aha, to je tá misska,“ spomínala pre Korzár Karin Majtánová, ktorá mala v čase výhry 19 rokov a kamkoľvek prišla na svojej novej bielej favoritke, zišlo sa okolo nej množstvo ľudí. Pre nečakanú slávu si vraj na istý čas uletela do výšin a na zem ju stiahla až jej dcéra.

„Moja dcéra prišla na tento svet, aby ma zachránila,“ priznala v relácii Nedeľný hosť Karin Majtánová, ktorá sa stala mamou nečakane ako 21-ročná a ešte nečakanejší bol otec jej dieťaťa – Milan Reichel, ktorého meno spájali s popradským podsvetím.

„S Karin sme sa zoznámili v roku 1993 na jednej akcii v Poprade, ktorú organizoval môj známy. Ten si na ňu okrem iných hostí pozval aj missky, medzi ktorými boli aj Silvia Lakatošová a Karin,“ spomínal Reichel pre Plus JEDEN DEŇ na deň, keď sa spoznal s mladou misskou. Nevšímal si ju až do momentu, keď mu zavolal hlavný organizátor akcie s tým, že jedna zo žien sa ho pýtala na vysokého, dlhovlasého a opáleného športovca a prosila, aby ho pozval na galavečer. Podľa Majtánovej to bola láska na prvý pohľad, ktorá sa udeje len raz v živote – vraj taliansky vzťah, v ktorom neskôr zažila aj fyzické násilie.

Svet gombička

„Netušil som, o koho ide, ale išiel som tam. Hneď prvý večer sme spojili príjemné s užitočným a ostali sme v kontakte,“ priznával otvorene Reichel, hoci v tom čase už bol dva roky ženatý s Taliankou Annou, s ktorou mal syna. Tehotenstvo mu čoskoro oznámila aj samotná Majtánová.

„Anna sa napriek tomu stretla s Karin, ktorá krátko po našom zoznámení prerušila štúdium a presídlila sa do Popradu, kde som jej zabezpečil kompletne zariadený byt, auto,“ vravel bývalý boss popradského podsvetia, ktorý ale veľmi rýchlo zistil, že niekedy nestačia ani všetky peniaze sveta, ak sa vám narodí choré dieťa. „Dovtedy bol pre mňa svet gombička. Rýchlo som sa spamätala a zistila som, že existujú aj veľké problémy,“ priznávala Majtánová.