Keď si jeho mama siahla na život, ostal zlomený. Pedro Pascal uspel, hoci má v očiach studňu bolesti

„Šialené, že 50-ročný chlap má toľko pozornosti,“ hovorí sám o sebe Pedro Pascal, ktorý je v súčasnosti jedným z najžiadanejších hercov a Hollywood mu leží pri nohách. Na svoj úspech si však musel poriadne dlho počkať – prežil desaťročia, keď mal vo vrecku len pár dolárov a má za sebou aj bolestivé momenty, keď si jeho mama siahla na život. „Ak by nebolo jej, myslím, že nič z toho, čo sa dnes deje, by sa nestalo,“ vraví skromne herec so silným životným príbehom.

Čudné decko

Pedro mal len deväť mesiacov, keď jeho rodičia utiekli z Čile pred diktatúrou generála Augusta Pinocheta. Jeho otec bol lekárom a mama 22-ročnou politickou utečenkou s dvomi deťmi, ktorá po usadení v San Antoniu študovala detskú psychológiu. „Takže hej, stal som sa takým pokusným králikom,“ hovoril pre Vanity Fair Pedro, ktorý si dobre pamätal časy, keď sa oňho občas nemal kto postarať a tak ho mama nechala v kine – na mieste, kde sa odjakživa cítil ako v siedmom nebi. Dodnes je jeho najobľúbenejším miestom na svete štvrtý rad v kine.

Za to, že bol citlivé a podľa jeho slov „čudné“ dieťa, ho v škole šikanovali a to vraj len preto, že ako jeden z mála miloval filmy, divadlo a umenie. Pedro dodnes nevie, či by tú šikanu a teror prežil, keby ho mama neodhlásila a nenašla preňho školu s umeleckým zameraním.

Rodičia vnímali Pedrovu umeleckú citlivosť, no ich očakávania boli vždy vyššie. Musel mať dobré známky, skvelé spôsoby a musel ísť na dobrú vysokú školu. Preto sa Pascal presťahoval do New Yorku, aby študoval herectvo na prestížnej NYU, kde sa okamžite ocitol v kruhu bývalých študentov strednej umeleckej školy LaGuardia – medzi nimi bola aj Sarah Paulsonová, jeho celoživotná najlepšia priateľka.

Smútok v očiach

„Nikto nebol zábavnejší, ale zároveň bol... Smutný. Má v očiach studňu bolesti, pred ktorou sa nikdy nesnažil ukryť a myslím, že práve to ho robí ako herca takým skvelým. Pre mňa ako mladého človeka to bolo magnetické,“ spomínala pre Vanity Fair Sarah, ktorá pri Pedrovi stála v tých najhorších časoch. Kým ona žala jeden herecký úspech za druhým, on nedostával žiadne šance.

Presťahoval sa do Los Angeles, kde ako 24-ročný dostal ten najbolestivejší telefonát – jeho mama Verónica si siahla na život.