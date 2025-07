Prenasledovali ju devianti, kolegyňa ju udala. Krásna Eva Hudečková našla pokoj pri šľachetnom Václavovi

Krásna bola odjakživa – no cítila sa ako niekto, kto si tú krásu nezaslúži. Mužské pohľady ju desili, ženská závisť bolela. A keď jej sláva začala stúpať ku hviezdam, jedna z kolegýň ju udala. No hoci odišla z obrazoviek, našla to, po čom naozaj túžila – pokoj, istotu a lásku pri husľovom virtuózovi Václavovi, ktorá trvá už päťdesiat rokov.

Eva Trejtnarová-Hudečková patrila medzi najkrajšie herečky Československa. Diváci si ju pamätajú ako dcéru vodníckeho šéfa vo filme Jak utopit doktora Mráčka, sexi asistentku z Což takhle dát si špenát, či príťažlivú lekárku zo seriálu Sanitka. Mala šarm, charizmu aj talent. No než našla šťastie, musela prejsť cestou, ktorá by zlomila aj tie najsilnejšie duše.

Hviezda? Dievča, ktoré sa bálo

V očiach národa bola ikonou – žena s nevšednou krásou, z ktorej nebolo úniku. Obsadzovali ju do rolí zvodkýň, sebavedomých krásavíc a vypočítavých potvor. Na plátne žiarila. No v skutočnosti sa cítila ako niekto úplne iný. Zraniteľná. Tichá. Neistá.

„Keď som prestávala byť dieťaťom, mala som plno starostí," spomínala v knihe Rozhovory trochu jinak spisovateľa Miroslava Graclíka. Okrem toho, že do svojich dvadsiatich rokov netušila, že jej otec nie je biologický a že roky žila v klame, dospievala s pocitom, že pôvaby sú jej na ťarchu. „Utekala som pred deviantmi, mužské pokolenie vo mne prebúdzalo obavy a ľútosť," hovorila v knihe.

Jej výnimočný vzhľad bol pre ňu skôr prekliatím než darom. Z mužov mala strach, z očí, ktoré sa na ňu lepili bez ostychu, jej bolo úzko. „Moja fyzická krása mi robila veľké problémy. Mama, keď pribrala, zaťahovala brucho. Ja som zaťahovala hrudník,“ dodala s tým, že muži sa jej nikdy nepozerali do očí.

Hľadala niekoho, kto ju ochráni