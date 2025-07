Nenávideného Waltera Klausa nemal hrať Ján Koleník. Tvorcovia na začiatku rátali s úplne iným hercom

Fanúšikovia seriálu Dunaj, k vašim službám tušia, že sa schyľuje k najväčšej dráme. Posledná časť ostatnej odvysielanej série sa skončila poriadnym prekvapením, keď milovaný aj nenávidený Walter Klaus v podaní Jána Koleníka skončil s guľkou v tele. Epizóda, ktorá končila bezvládnym nacistom ležiacim v kaluži krvi, vyvolala obrovskú diskusiu – prežije to Walter Klaus alebo prídu diváci o obľúbenú postavu? Tvorkyňa seriálu Evita Twardzik teraz v rozhovore pre Medialne.sk všetkých prekvapila vyhlásením, že Waltera Klausa pôvodne vôbec nemal hrať Ján Koleník.

Toto je koniec

„Kým bude Dunaj divákov baviť, tak to bude baviť aj nás,“ prezradila Evita Twarzdik s tým, že v Dunaji sa blíži koniec vojny a scenáristi rozmýšľajú nad viacerými možnosťami. „Zároveň musíme byť pripravení aj na variant, že seriál skončí. Na stole máme niekoľko scenáristických ciest a vyberieme tú, ktorá je aktuálna a schválená vedením,“ prezradila scenáristka, ktorú najviac prekvapila reakcia fanúšikov po desiatej sérii, ktorá vyvrcholila zastrelením Waltera Klausa. Obzvlášť po tom, čo dal Ján Koleník na sociálne siete fotografiu s popisov „This is the End“, teda v preklade „Toto je koniec“.

„Čo ma však prekvapilo – a to je zásluha Janka Koleníka, nie jeho postavy v seriáli – boli reakcie typu: „Walter Klaus, ďakujeme za krásne tri strávené roky.“ Pritom šlo o najväčšieho fašistu v príbehu. Je to úsmevné a zároveň je to dôkaz, ako výnimočne Janko tú postavu zahral,“ pochválila herca Evita, ktorá veľmi dobre vie, ako sa Dunaj dostal divákom pod kožu – žijú tým príbehom a stal sa súčasťou ich životov.

Nemal to byť Koleník

„Aj reakcie na sociálnych sieťach nie sú len v štýle „páči sa mi/nepáči sa mi“, ale sú emocionálne – keď ublížime obľúbenej postave, akoby sme ublížili niekomu z ich blízkeho okolia. A keď sa niektorej postave stane niečo pekné, tešia sa spolu s ňou. Toto je taký fenomén a taká intenzita prežívania, akú som ešte nezažila, a veľmi sa z toho teším,“ priznala tvorkyňa populárneho seriálu, ktorá v rozhovore nechcela prezradiť, že Walter Klaus zomrie alebo prežije, no prezradila aspoň to, kto mal túto postavu pôvodne hrať.