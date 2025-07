Oslávil 12. narodeniny a s tým prišla nová zodpovednosť. Princ George musí dodržiavať prísne pravidlo

Princ George oslávil koncom júla 12. narodeniny a hoci to môže pôsobiť ako bežný míľnik, v jeho prípade má oveľa hlbší význam. Ako syn princa Williama a druhý v poradí na britský trón totiž vstupuje do novej životnej etapy. Čoraz výraznejšie sa začína profilovať ako budúci predstaviteľ monarchie a jeho úloha v rámci kráľovskej rodiny postupne nadobúda väčšiu vážnosť.

Bude sa riadiť dôležitým pravidlom

Ako informuje austrálsky online magazín YourLifeChoices, princ George od tohto veku už nesmie cestovať v rovnakom lietadle ako jeho otec. Nejde len o tradíciu, je to dôsledne premyslené pravidlo, ktorého cieľom je ochrániť kráľovskú následnícku líniu a má celkom logické vysvetlenie.

Hlavnou myšlienkou tohto pravidla je zabezpečiť, aby v prípade nečakanej udalosti prežil aspoň jeden z následníkov trónu. Možno to znie kruto či neosobne, no ak by počas spoločného letu došlo k tragédii a obaja by zahynuli, britská monarchia by sa mohla ocitnúť v hlbokej kríze.

Nechcú ho obrať o detstvo

Hoci Kate s Williamom vychovávajú aj princeznú Charlotte, ktorá má 10 rokov a princa Louisa, ktorý má 7 rokov, toto pravidlo sa vzťahuje iba na Williama a Georgea. Ak teda budú chcieť cestovať so všetkými tromi deťmi, budú musieť požiadať o špeciálne povolenie od kráľa Karola.