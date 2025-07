Je to veľký dobrák s úžasným srdcom. Daniela Hantuchová zažila pri Guyovi najsilnejší moment života

Keď sa zranila tak, že nemohla cvičiť hornou ani dolnou časťou tela, mala čas na rozmýšľanie. „Bola som doma a videla som Roland Garros, vtedy bolo finále. A som na to tak pozerala, že mne je ten obed s najbližšími vzácnejší, aj keby som hrala to finále,“ prezradila v rozhovore pre TV Markíza Daniela Hantuchová, ktorá sa v roku 2017 rozhodla ukončiť tenisovú kariéru. A zatiaľ čo mnoho športovcov sa na zaslúženom dôchodku nevie vrátiť do bežného života, Daniela opäť zažíva obrovské úspechy – v práci aj v súkromí, kde spoznala partnera, pri ktorom po rokoch žiari šťastím.

Najsilnejší moment života

Keď sa jej ľudia pýtajú, či sa nevráti k tenisu, odpovedá jasne – nie. „Práve preto, že ten môj záver bol taký krásny. Som hrdá na to, že som vycítila, kedy je ten správny čas odísť,“ prezradila v podcaste To nerieš, moja... Daniela Hantuchová, ktorá sa ešte aj dnes pri spomienkach na svoju rozlúčku rozplače.

Ako päťročná totiž zaspávala s fotkou Mečířa a verila, že aj ona si raz zahrá na olympiáde. Ani nesnívala, že práve Miloš Mečíř bude človekom, s ktorým si pri rozlúčke zahrá na kurte poslednú výmenu. „Ten život tak neskutočne spája,“ povedala so slzami v očiach Daniela Hantuchová a prezradila aj ďalší paradox.

Keď sa ako päťročná pozerala na zápas Miloša Mečířa, po ceste do finále porazil muža, ktorý je dnes jej priateľom – Guy Forget. „Keď sa prvýkrát stretli tu v Bratislave, tak to bolo práce v NTC a ja som sa pozerala, že čo? To bol jeden z najlepších okamihov môjho života,“ spomínala.

„Jeden muž, vďaka ktorému som začala hrať tenis, a láska môjho života,“ dodala Daniela. Bývalá tenistka otvorene hovorí, že jej osobný život utrpel na úkor tenisu a až teraz prežíva vzťah svojho života. S bývalým tenistom Guyom si sadli aj napriek vekovému rozdielu.

Spája ich rovnaká minulosť