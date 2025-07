Otec trávil noci v kotolni, aby on mohol trénovať. Chlapcovi, ktorý zmeškal vlastnú stužkovú, sa splnil sen

Jeho mama bola zdravotná sestra, otec projektoval do domácností kúrenie, plyn a vodu a aby chlapec z fotografie mohol trénovať vytúžený hokej, chodil po nociach pracovať do kotolne. Cieľavedomý mladík mal totiž už od šiestich rokov vo svojej budúcnosti jasno. Chcel byť športovcom a tvrdo si šiel za svojim. Hoci mu rodičia nikdy nedali najavo, že si jeho koníček nemôžu úplne dovoliť, on to cítil. Prestal sa preto zameriavať na to, čo všetko mu vo výstroji chýba a rozhodol sa, že bude dobrý aj bez neho.

Viete, o koho ide?