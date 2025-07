Radi by ste si po práci naozaj oddýchli? Týchto päť vecí po šichte nerobte, odporúčajú experti

Snažíte sa byť celý deň v práci produktívny a po robote na vás čakajú len ďalšie povinnosti? Traja experti na efektivitu sa zhodujú, že to nie je najlepší životný štýl. Ak vraj nedáte svojmu mozgu čas na odpočinok a zotavenie, môžete si zarobiť na veľký problém. „To, čo robíte po práci, môže mať zásadný vplyv na to, ako sústredený sa budete cítiť nasledujúci deň,“ vysvetlili v rozhovore pre Huffpost odborníci a uviedli päť vecí, ktorým by ste sa po práci mali vyhnúť.

Foto: Freepik

5. Robíte aj po pracovnej dobe

„Je dôležité, aby ste svojmu mozgu dali trochu vydýchnuť,“ prezradila odborníčka na pohodu na pracovisku Heather Lambová a odkázala na výskum, ktorý dokazuje, že ľudia čoraz viac pociťujú tlak na to, aby pracovali nepretržite. Tí, ktorí ešte aj po pracovnej dobe nenechajú robotu tak, majú väčšiu pravdepodobnosť vyhorenia a sú menej spokojní so svojou prácou.

„Ak po robote budeme pokračovať v práci, náš mozog nemá čas na zotavenia a reorganizáciu. To môže konečnom dôsledku spôsobiť, že sa budete cítiť menej motivovaný, kreatívny a sústredený. Namiesto toho, aby ste pracovali, až kým nepôjdete spať, venujte sa menej stresovým aktivitám – skúste prechádzku alebo čítajte knihy,“ dodala Lambová. Zamestnancom radí, aby si každý deň po práci dokázali vyčistiť myseľ nejakou oddychovou aktivitou.

Foto: Freepik

4. Kontrolujete si pracovné e-maily a upozornenia

Aj keď to nie je doslovné pracovanie, kontrolovanie pracovných e-mailov a správ od kolegov či nadriadených váš mozog stále udržiava v pohotovosti. „Takýto prístup udržiava naše mozgy v režime riešenia problémov,“ vysvetlila klinická psychologička Sophie Mortová, podľa ktorej sa človek s takýmto prístupom postupne vyčerpá. „Keď odídete z práce, vypnite si pracovné upozornenia a nechajte svoj mozog odpútať sa od roboty. Ak máte pracovný telefón alebo notebook, nechajte ich v inej miestnosti,“ radí Mortová.