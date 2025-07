V dedine chýbal kombajn, tak ho sám kúpil. Starosta Dolného Štálu úraduje na poli, aby pomohol svojim

Keď väčšina oddychuje, on sadá za volant kombajnu. Starosta Tomáš Horváth z Dolného Štálu si miesto relaxu pri mori vybral žatvu. A urobil tak nie kvôli záľube – ale kvôli ľuďom z dediny. Ako priblížila televízia JOJ, v obci pri Dunajskej Strede sa v týchto dňoch ozýva burácanie kombajnu.

Za jeho volantom nesedí najatý pracovník z veľkej firmy, ale priamo starosta obce. V čase dovolenky sa rozhodol košeľu vymeniť za tričko, sadnúť do poľnohospodárskeho stroja a pomáhať miestnym, ktorým by inak nemal kto pokosiť polia.

Pomoc si nevedia vynachváliť

„Ráno začínam vždy tu na úrade, riešime rôzne práce, rozdelím práce pre ľudí,“ povedal starosta, ktorý je napriek voľnu stále k dispozícii. Ak treba niečo vybaviť, úraduje. Ak nie, ide pomáhať na pole.

S kombajnom a traktorom, ktoré si kúpil spolu so svojím otcom pred troma rokmi, obhospodarujú počas sezóny približne 100 hektárov. Starostov otec má 76 rokov a ešte stále ho zastúpi, keď treba. Obyvatelia dediny si túto nečakanú pomoc nevedia vynachváliť. „Nezohnal by som kombajn inde, už by som obilie nepestoval,“ uviedol pre TV JOJ jeden z miestnych.

Chce zachovať tradíciu