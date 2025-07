Takéto leto bez komárov si z minulosti nepamätá. Ekológ vysvetlil, či sa do konca sezóny ešte objavia

Zdá sa vám, že tento rok komáre štípu akosi menej? Nie je to len zdanie. Týchto drobných tvorov, ktorí nám zvyčajne poriadne znepríjemňujú letné večery, naozaj nie je tak veľa, ako sme z predchádzajúcich sezón zvyknutí. Kalamita komárov nás teda zatiaľ neohrozuje, no ekológ upozorňuje, že situácia sa môže ešte zmeniť a nepríjemne prekvapiť.

Nelietajú ani večer pri vode

„Hladina Dunaja aj Moravy je dlhodobo nízka. Posledná veľká povodeň bola na jeseň a odvtedy nebola žiadna. Znamená to, že kalamitné povodňové komáre sa nemali ako rozmnožiť, lebo ich liahniská sú suché,“ vysvetlil v rozhovore pre SME ekológ Tomáš Derka z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Sám si nepamätá leto s takým nízkym výskytom komárov, aké zažívame teraz a ako ekológa aj ako obyčajného človeka ho táto situácia úprimne teší. Nezmenili ju ani výdatné dažde, ktoré len nedávno zasiahli Slovensko. Prieskum z druhej polovice júla ukázal, že komáre sa takmer vôbec nevyskytujú ani večer pri Dunaji a veľmi podobná situácia je aj na Záhorí.

Situácia sa môže rýchlo zmeniť

„Keď sú nejaké komáre, sú to tie, čo sa množia v sudoch na vodu a podobne. Lebo tie majú úplne inú stratégiu rozmnožovania. Samica nakladie vajíčka a tie sa hneď vyliahnu priamo vo vode. Povodňové komáre kladú vajíčka do blata, tam čučia a čakajú, kým sa dostanú do vody. To je základ kalamít,“ vysvetlil pre Sme ekológ a dodal, že ak nejaké komáre aktuálne vyčíňajú, sú to na 99 percent práve tieto.