Som do nej šialene zamilovaný. Vdovec Liam Neeson našiel spriaznenú dušu v zmenenej Pamele Anderson

„Teší ma, že sa do neho ženy zamilujú, pretože viem prečo,“ hovorila s úsmevom na perách manželka Liama Neesona. Keď v marci 2009 Natasha Richardson tragicky prišla o život, obľúbený herec nevedel, ako bude pokračovať v živote a je jej verný aj po 16 rokoch. O tom, že miluje inú ženu, prehovoril až nedávno a tieto slová venoval Pamele Anderson.

V zlý deň sa štipne

Liam Neeson v rozhovore pre People priznal, že po smrti manželky skúšal randiť a dva roky dokonca tvoril pár s britskou manažérkou Freyou Johnstonovou. Keď sa však rozišli, na rande viac nešiel. „Povedal som si dosť. Toto mám už za sebou,“ priznával herec, ktorý argumentoval, že vo veku 72 rokov je už na takéto veci „starý“ a sústrediť sa chce najmä na svoje dve deti a prácu.

„Mám neuveriteľné šťastie. Na to nikdy, ale nikdy nezabudnem. Napríklad aj v zlý deň na filmovom pľaci sa vždy štipnem a poviem: ‚Nemáš sa na čo sťažovať.‘ A je to pravda,“ priznal Liam Neeson, ktorý sa v novom filme Bláznivá strela ukáže po boku Pamely Anderson, ktorá s nadšením hovorí, že týmto filmom odštartovala opäť svoju kariéru.

Zbavila sa karikatúry

Kontroverzná herečka a modelka, ktorá sa v 90. rokoch preslávila ako modelka Playboya a hviezda seriálu Baywatch, v rozhovore pre Guardian priznala, že v jej živote nadišiel čas, keď sa chcela zbaviť svojej karikatúry, ktorú si sama vytvorila.

„Pretože som jej začínala pomaly veriť, že je pravdivá. Myslela som si, že je to koniec, v istom zmysle ako smrť, ale bol to len začiatok,“ vysvetlila Anderson, ktorá dnes nenosí mejkap a čas najradšej trávi na svojej záhrade a vymýšľaním receptov. To, že si mohla zahrať po boku Liama Neesona, brala od začiatku ako obrovskú česť.

Šialene zamilovaný

„Liam je skutočným umelcom. Prišiel z divadla, hral v Schindlerovom zozname a natočil viac ako sto filmov. Ja som robila všetko naopak. Prišla som z televízie a môj osobný život zatienil ten profesionálny. Je vtipné, že sme sa na toto miesto dostali rôznymi spôsobmi, ale to, že môžem s ním pracovať, je pre mňa česť,“ povedala otvorene herečka, ktorá priznala, že si s kolegom vytvorila veľmi silné puto. On v jednom rozhovore dokonca hovoril o láske.