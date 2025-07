Vyšiel na vagón a vybuchol ako supernova. Tanečník Lacko Cmorej po desivej nehode uvidel peklo

Malo to byť obyčajné natáčanie videoklipu, akých známy tanečník Ladislav Cmorej zažil už mnoho. Manželke Marcele napísal v správe, že točenie sa pretiahne do hlbokej noci, no čoskoro príde domov. „O štvrtej som sa zobudila, že Lacko nie je vedľa mňa,“ spomínala Marcela v relácii Opri sa o mňa na moment, keď začala tušiť, že niečo nie je v poriadku. Keď o niekoľko hodín dostala telefonát, stála vonku, zošuchla sa pri zábradlí a chytila si tehotenské brucho. „Lacko zhorel,“ počula v telefóne v deň, keď sa jej manžel ako zázrakom druhýkrát narodil.

Posledná správa

V ten deň Ladislav Cmorej natáčal videoklip pre rapera Veca, všetko vraj išlo dobre, kým tanečník nedostal jeden nápad. Pred tým stihol ešte manželke „Macke“ napísať, že skončili natáčanie v starej škole, presúvajú sa do vlakového depa v Rači a najneskôr o druhej ráno bude doma. „Ľúbim ťa,“ napísal jej v správe, pri ktorej si Maca nerobila žiadne starosti. Bola si istá, že manžel sa vráti domov tak, ako sľúbil, no keď ani o štvrtej ráno neležal vedľa nej v posteli, začala mať starosti.

Keď išla syna Samka odniesť do škôlky a videla, že jej telefonuje ich spoločný priateľ a herec Ondrej Kovaľ, vedela, že je zle. „Lacko zhorel, je v nemocnici. Počkaj na mňa a ideme za ním spolu,“ povedal jej do telefónu. Marcela bola v tom čase tehotná a jediné, na čo sa zmohla, bolo, že sa zošuchla na zem a držala si bruško. O dva mesiace mala termín pôrodu.

Vybuchol ako supernova

Až neskôr sa dozvedela, že videoklip jej manžel dotočil, no keď išli k autám, dostal nápad ešte na jeden záber. Vyliezol na vagón a v tom moment ho zasiahlo 20-tisíc voltov.

„Potom prišiel výboj. To vyzerá ako supernova, že človek proste vybuchne v životnej veľkosti. Následne nato som celý vzplanul ohňom, potom som v bezvedomí padal z tej štvormetrovej výšky na hlavu,“ spomínal Ladislav Cmorej. Jeho posledná živá spomienka na to, čo sa stalo, je, ako vystupoval po rebríku a hlavou sa dostal nad úroveň vagóna. „Potom ako by mi niekto vypol telku,“ priznal.