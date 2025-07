Na balkóne sa hojdala na šnúre na bielizeň. Dievčina sa nikdy netúžila zbaviť nálepky po slávnych rodičoch

Je dcérou známych rodičov, no keď bola malá, ľudia ešte neprežívali slávu hercov tak ako dnes. Hranie vo filme či v divadle nebolo dôvodom na mimoriadnu pozornosť a tak sa dievčiny z fotografie pocit prehnanej výnimočnosti v detstve veľmi nedotkol. Mama na ňu bola prísna, vyžadovala, aby sa doma dodržiavali zásady slušného správania, svoje deti do postele ukladala o ôsmej a výnimky sa nepripúšťali. Z detstva si však spomína aj na dobrodružstvo, z ktorého dnes mrazí. So sestrou sa totiž raz na balkóne v byte na štvrtom poschodí vyšplhala na barovú stoličku a hojdala sa na šnúrach na bielizeň.

Spoznávate dievčinu na fotografii?