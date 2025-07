Najšťastnejšie deti žijú v týchto krajinách. Slovensko predbehlo aj vyspelejšie štáty, ale máme čo robiť

Ako sa majú deti vo svete, v ktorom sú udalosti čoraz viac nepredvídateľné? To zisťovala organizácia UNICEF, ktorá v máji tohto roka vydala rebríček krajín s najvyššou mierou spokojnosti detí a tínedžerov v 43 krajinách OECD a Európskej únie. Slovensko sa môže pochváliť pozitívnou správou, no od krajiny, kde žijú najšťastnejšie deti sveta, sa ešte máme čo učiť.

Ilustračný záber. Foto: Wikimedia commons (Josef Hejna)

Dopady pandémie

UNICEF vo svojej správe Report Card 19: Well-being of Children in an Unpredictable World hodnotil celkovú kvalitu života detí vo vyspelých štátoch na základe troch hlavných pilierov: duševné zdravie, fyzické zdravie a vzdelávacie zručnosti. Mnohé krajiny si v rebríčku pohoršili a dôvodom má byť dopad pandémie COVID-19. Spokojnosť detí so životom klesla v 14 z 32 krajín.

„Pandémie zhoršila trendy – deti dosahujú v škole slabšie výsledky, majú vyššiu pravdepodobnosť nadváhy a obezity a vo všeobecnosti sú menej spokojné so svojím životom,“ uviedla v tlačovej správe organizácia, ktorá porovnala dáta z rokov 2018 a 2022 a na výsledkoch bolo jasné, ako celosvetové lockdowny negatívne ovplyvnili kvalitu detstva.

Školy boli v mnohých krajinách zatvorené 3 až 12 mesiacov, čo viedlo k významným stratám vo vzdelávaní, najmä v základných zručnostiach ako čítanie a matematika. Podľa UNICEF deti zaostávajú v priemere o sedem mesiacov až jeden rok za tým, kde by mali byť. Najviac boli zasiahnuté deti zo znevýhodneného prostredia. Okrem iného až osem miliónov 15-ročných detí vo vyspelých krajinách dnes nedosahuje základnú čitateľskú a matematickú gramotnosť, teda nerozumejú jednoduchému textu a nevedia použiť základné výpočty. To je o štyri percentá viac než v roku 2018.

Ako je na tom Slovensko?

„Deti už pred pandémiou bojovali na viacerých frontoch a nemali dostatočnú podporu – dokonca ani v bohatých krajinách. Dnes, v čase rastúcej ekonomickej neistoty, musia krajiny uprednostniť vzdelanie, zdravie a pohodu detí, aby sme zabezpečili ich budúcnosť aj budúcnosť našich spoločností,“ uviedol Bo Viktor Nylund, riaditeľ UNICEF Innocenti. Ak sa dnes pýtame, ako sa majú deti na Slovensku, odpoveď je zatiaľ povzbudivá.