Masírovala bohatých arabských šejkov, dnes pomáha onkologickým pacientkam. Monika lieči dotykom aj tichom

Kedysi masírovala šejkov a známe tváre. Dnes v bielom plášti pomáha ženám, ktoré si prechádzajú najťažšími dňami svojho života. Ako informujú tvnoviny.sk, masérka a kozmetička Monika Suchánková vymenila svet luxusu za pokojné miestnosti Národného onkologického ústavu, kde raz mesačne prichádza zo svojho salónu pacientkam dopriať dotyk, ktorý lieči aj dušu.

Splnený sen

Každú prvú stredu v mesiaci prichádza na bratislavské Kramáre s kozmetickým kufríkom, ale hlavne s empatiou a porozumením, ktoré sa nedajú naučiť. „Bude to znieť trošku divne, ale mne sa splnil sen. Pomáhať ľuďom som túžila už ako 15-ročná,“ povedala pre reláciu TV Markíza Reflex.

Na kozmetické ošetrenia v NOÚ sa nahlasujú chodiace pacientky, ale aj tie v náročnejších štádiách ochorenia. Každej sa venuje 15 až 20 minút, no niekedy sú tie chvíle intenzívnejšie než hodiny rozhovorov.

„Vyhradím si jeden deň v mesiaci, prídem so svojou kozmetikou... Pohladiť ich, trochu sa im povenovať. Nič ma to nestojí a je to na nezaplatenie taký pocit, tá emócia. To je niečo neskutočné,“ dodáva Monika. Ako v minulosti prezradila pre TV Markíza, keď žila v zahraničí, jej masáže vyhľadávali aj bohatí arabskí šejkovia či rockové hviezdy. Ako však tvrdí, že svoje poslanie našla až teraz, v nemocnici.

Liečba nie je len o tabletkách