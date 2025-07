Vypil štyri fľaše vodky a takmer ju zniesol zo sveta. Ozzy Osbourne aj tak vedel, že bez Sharon je nikto

„Celý život som šiel naplno. Neviem, čo robím, iba viem, že nechcem prestať,“ spieval v jednej svojej piesni Ozzy Osbourne, ktorý žil drzo, bez zábran a ešte aj so smrťou si dokázal vyjednať svoj čas odchodu vtedy, kedy bude chcieť.

Len pred dvoma týždňami sa 76-ročný frontman kapely Black Sabbath veľkolepo rozlúčil s kariérou v rodnom Birminghame, kde začala a nakoniec aj skončila jeho hviezdna kariéra. „S nesmiernym zármutkom oznamujeme, že náš milovaný Ozzy Osbourne dnes ráno zomrel,“ oznámila najbližšia rodina, ktorá pri ňom stála až do konca – najmä jeho manželka Sharon, ktorá hudobníkovi odpustila tie najväčšie hriechy.

Prvú ženu prehnal peklom

Keď sa Ozzyho pýtali na moment, na ktorý je najpyšnejší, povedal, že to bolo jeho manželstvo, ktoré vydržalo. „Verím, že človek má v živote len jednu skutočnú lásku. Ja stále milujem svoju ženu a to je to hlavné,“ vravela pre magazín People spevák, ktorý Sharon prvýkrát stretol v roku 1970. Jej otec bol manažérom skupiny Black Sabbath, ona mala čerstvých 18 rokov a 22-ročný Ozzy sa akurát chystal oženiť so svojou prvou manželkou Thelmou Rileyovou. Mama jeho dvoch detí netušila, že spevák pred svojou rodinou uprednostní neviazaný život plný drog a alkoholu.

„Prehnal som tú ženu peklom. Nikdy som si ju nemal vziať, vôbec si to nezaslúžila. Nebola zlým človekom a ani zlou manželkou,“ sypal si po rokoch popol na hlavu spevák, ktorý manželku Thelmu podvádzal počas celého vzťahu a jedným z jeho záletov mala byť aj samotná Sharon, ktorá ho údajne dostala z absolútneho dna.

Pokus o vraždu

Keď totiž Ozzyho v roku 1979 vyhodili z kapely pre jeho neovládateľné správania a závislosť od drog a alkoholu, tri mesiace prežil zatvorený v hotelovej izbe, kde sa upíjal do nemoty. „Jeho manželka požiadala o rozvod, pretože to už nedokázala niesť a ja jej úplne rozumiem,“ spomínala Sharon, ktorá v tom čase pracovala pre svojho otca a mala jedinú úlohu – postaviť Ozzyho na nohy aspoň tak, aby mohol písať nové piesne. A to sa jej podarilo. Práve vďaka nej naštartoval svoju sólovú kariéru a jeho debutový singel Crazy Train je dodnes jeho najúspešnejšou skladbou.

Dvojica sa zosobášila 4. júla 1982 na Havaji, stali sa trojnásobnými rodičmi a ich vzťah bol sériou vzostupov a drsných pádov. Všetkých šokovalo, keď po siedmich rokoch manželstva titulky magazínov zaplavila správa o tom, že sa Ozzy pokúsil svojmu manželku zavraždiť. „Rozhodol som sa, že nastal tvoj čas,“ citoval Guardian Ozzyho slová jeho manželke, ktoré vyhlásil po tom, čo vypil štyri fľaše vodky a Sharon sa pokúsil uškrtiť.