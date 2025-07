Keď buchla vareškou o zem, nevedel to predýchať. Heňa Mičkovicová po rozvode chytila druhý dych

„Bavkať sa na tom, koľkých naťahujem? To nebolo nikdy pre mňa,“ hovorí Henrieta Mičkovicová, herečka, ktorá nikdy nehrala hry ani v živote, ani vo vzťahoch. Ešte predtým, než sa stihla rozbehnúť na javisku a pred kamerami, neplánovane sa stala mamou a manželkou. Napriek neľahkým životným situáciám si z rozvodu neodniesla zatrpknutosť, ale nadhľad a presvedčenie, že každý koniec vie priniesť nový začiatok. Ten jej prišiel nečakane.

Dodnes nevie

Vyrastala v Bratislave v dobe, keď vraj rodičia o nej ani o sestre veľmi nevedeli – keď sa vrátili zo školy, hodili tašku do kúta a utekali von, odkiaľ sa vrátili až tesne pred večerou. Henrieta mala odmalička nos zastrčený v knihách a podľa toho, čím bola hlavná postava v románe, snívala aj ona o svojej budúcnosti. „Chcela som byť vyšetrovateľkou, kriminalistkou, indiánkou aj Winnetou. Ale mojím náhradným riešením bola medicína, ktorá ma držala do osemnástky,“ prezradila v Anjeloch strážnych Henrieta, ktorá mala ešte jednu drobnú vášeň.

Ako študentka chodievala do bratislavského kina Mladosť, kde sa zrodila jej vášeň k filmu a možno tam prišlo spontánne rozhodnutie, že vyskúša prijímacie skúšky na herectvo. „Dodnes neviem povedať, čo rozhodlo, že som to predsa len skúsila. Netušila som, či to vyjde, ale šla som,“ spomínala pre Korzár rodená Bratislavčanka, ktorá sa nakoniec dostala do hviezdneho ročníka Martina Hubu, kde chodila aj Zuzana Mauréry či Zuzka Vačková.

Foto: Reprofoto STVR - Anjeli strážni

Jedno veľké prekvapenie

Najskôr si myslela, že ako herečka sa bude môcť „len tak hrať“, no veľmi rýchlo zistila, akú drinu bude musieť vynaložiť, aby bola skutočne dobrá. Pochybnosti o svojej budúcnosti začala mať v momente, keď sa ešte počas štúdia ako 22-ročná neplánovane stala mamou. „Bez auta, žiadna pampersky, ja ani neviem, ako som to zvládla,“ priznávala v rozhovore s Evitou herečka, ktorá sa neplánovane aj vydala.