Muža si našla, keď jej odišli hlasivky. Nora Beňačková s Ivanom v cudzine pochopila, že žiť sa dá aj inak

„Dobrý večer, milí televízni diváci.“ To sú slová, ktorými Nora Beňačková vítala pri televíznych obrazovkách slovenských divákov desiatky rokov. Kultová hlásateľka nedávno oslávila 80 rokov, vek, ktorý by jej tipoval len málokto a ona s hrdosťou hovorí, že je stále aktívnou dámou. Za svoju vitalitu vďačí heslu, ktoré sa naučila na Kube, kde prežila dva roky spolu s manželom Ivanom. Do toho sa zamilovala nečakane v momente, keď prišla o hlasivky.

Osud bol ku nej štedrý

Ako dieťa chcela byť baletkou, klaviristkou aj speváčkou, nakoniec vyštudovala konzervatórium a na vysokej škole jazyky, no aj tak netušila, či sa tým chce živiť. Po škole sa zamestnala ako korepetítorka v SĽUK-u a popri tom pôsobila v Slovenskej televízii ako externá moderátorka. Keď sa uvoľnilo miesto hlásateľky, vzali ju nastálo a s televíziou nakoniec spolupracovala vyše 45 rokov.

„Som na to veľmi hrdá. Kto už môže aj po toľkých rokoch stále pracovať a byť na javisku... Osud bol ku mne veľmi štedrý,“ hovorila kedysi pre MY Nitra Nora Beňačková, ktorá vďaka svojej práci nakoniec spoznala aj svojho budúceho manžela.

Príliš časté kontroly

Niekdajšia televízna hlásateľka totiž v jednom momente prišla o hlas a kvôli práci potrebovala tento problém čo najrýchlejšie vyriešiť. Takto sa dostala do ordinácie skúseného lekára Ivana Vašicu, ktorý bol medzi umelcami známy tým, že vedel dať hlasivky do poriadku za jeden deň. „Ivan ma dával potom dokopy a povedal, že mám chodiť na kontroly a potom som si uvedomila, že na tie kontroly chodím akosi často,“ zasmiala sa v relácii Sieň slávy Nora Beňačková. Bála sa, že je jej diagnóza vážnejšia, ako sa zdalo.