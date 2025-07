Si prelietavý, vyčítala mu mamička Boženka. Život Jana Krausa sa začal veštbou starej Rómky

„Dobrú mamu nerobí to, že vychová deti tak, aby boli stále pri nej, ale to, že ich vychová tak, aby v živote niečo dokázali a boli šťastné,“ hovorievala Božena Krausová. Mama jedného z najznámejších českých moderátorov, Jana Krausa, prežila nesmierne ťažké chvíle a práve ona bola pevnou oporou rodiny, ktorá sa po vojne pomaly znova učila žiť. Poďte nahliadnuť do rodinných tajomstiev Krausovcov, kde humor, odvaha a pevné hodnoty išli ruka v ruke s bojom o šťastie a život.

Cigánkina veštba

„Ty všetko prežiješ, vrátiš sa domov, budeš mať päť detí a dožiješ sa veľmi veľa rokov,“ hovorila stará cigánka Otovi Krausovi, keď mu v Osvienčime čítala z dlane. Za pomoc v odboji bol v siedmich alebo ôsmich koncentračných a vyhladzovacích táboroch, nikdy neveril na žiadne báchorky, sny, dogmy ani predtuchy. Veril len tomu, čo videl, čo vedel, a tomu, že dlhé cesty vydrží len ten, kto má dôveru sám v seba, vo vlastnú silu a kto stojí nohami pevne na zemi. Ale na proroctvo nezabudol.

Po piatich rokoch v pekle sa Ota nakoniec stretol s manželkou Boženou, ich šesťročným synom a pomaly sa začala napĺňať cigánkina veštba

Vystrájal už v pôrodnici

Krátko po vojne sa im narodila dcéra Eliška, syn Michael, v roku 1953 aj Jan Kraus a neskôr dcéra Kateřina. Ako neskôr prezradila ich mamička Božena, zo všetkých detí bol najhorším práve známy moderátor Jan Kraus. „Ty si vystrájal už v pôrodnici, stále si si vynucoval pozornosť. Tak rýchlo si pôrod nikto nevyjednal ako ty. Ostatné deti boli oveľa pokojnejšie,“ prezradila v populárnej šou, kde si ju pozval ako vzácnu hosťku. Ako moderátor neskôr priznal v podcaste Kraus a blondýna, súrodenci z jeho príchodu na svet neboli vôbec nadšení.

„Keď ma maminka priniesla domov z pôrodnice a ukázala ma sestre Eliške, spýtala sa, prečo si tam vybrala takého pokrčeného a prečo nepriniesla nejaké hladučké bábätko. Je to vlastne príbeh škaredého kačiatka,“ smial sa Jan Kraus, ktorý s humorom dodal, že sa z neho stal „arogantný krásavec“. „Celá rodina bola zo mňa zúfalá. Oni si vlastne mysleli, že sa niečo nepodarilo,“ priznal Kraus, ktorý bol vraj najhorším deckom v okolí.