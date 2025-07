Ona si ho nevšímala, on stratil reč. Dávid Hartl mal najprv pri Martinke iné ako romantické úmysly

„Na javisku mi herecký kolega takú vyťal, že ma vyplo,“ smeje sa nad bizarnou historkou z práce Dávid Harl. Mladý herec v podcaste Bekimovo horúce kreslo rozprával o tom, ako stvárňoval romantického hrdinu Romea zo slávnej Shakespearovej tragédie a po facke na pár sekúnd nevedel, čo sa deje.

O úsmevné momenty však umelec nemá núdzu ani v súkromí. So svojou Martinou sa niekedy smejú až tak veľmi, že im obom tečú slzy. Na svoju manželku a osudovú lásku sa pritom musel usilovať dlhých šesť mesiacov - spočiatku ho nechcela a na pozvanie na rande mu rezolútne odvetila: ‚Nie‘. On však vedel, že je tá pravá, a mal pravdu. Onedlho sa totiž obaja stanú novopečenými rodičmi.

Odhodilo ho

Rodák z hlavného mesta začínal svoju kariéru na doskách bratislavskej Novej Scény, no dnes ho už diváci dobre poznajú aj z televíznych seriálov ako Nemocnica či Susedia a neraz sa blysol aj na filmovom plátne.

Práve z divadelných dosiek si však nesie úsmevnú a tak trochu bizarnú príhodu, keď mu pri stvárňovaní hlavnej úlohy kolega na javisku strelil takú facku, že ho to na krátku chvíľu doslova odrovnalo. „Pri Rómeovi a Júlii, keď som mal dialóg s Vavrincom, to je Tomáš Vravník, on hral môjho veľmi dobrého kamaráta kňaza, ktorý mi radil a prichýlil ma do azylu, keď ma vlastne vyhostili po vražde Tybalta, a my sme si vymysleli, že poďme to proste vyhrotiť, pohádame sa, ja mu vynadám, on mi vynadá, a v istý moment mne rupnú nervy a začnem byť už ako keby taký poloagresívny. A on ma chce uzemniť a ako kňaz vystúpi z toho tieňa a strelí mi jednu. No ale on je dosť veľký chlap a vždy to bolo spôsobom, že ma odhodilo,“ prezradil s úsmevom Dávid Harl s tým, že v to osudné predstavenie ho doslova a do písmena vyplo.

Nevšímala si ho

Zároveň dodal, že v tom dialógu potom ešte obaja pokračujú, no podľa hercových slov mu Tomáš Vravník vtedy takú zavalašil, že si pamätá len moment, ako kolega nad ním stojí a šepká: „Rómeo, Rómeo,“ priznal ďalej Dávid Hartl so smiechom.

Známy herec sa však nasmeje aj doma, nielen na divadelných doskách. S manželkou Martinou sa totiž niekedy rehotajú až tak veľmi, že im obom tečú slzy. Dávid a Martina sa spoznali na Novej scéne pri príprave muzikálu Mata Hari, v ktorom tancovala. A o Dávida spočiatku vôbec nejavila záujem, dokonca si ho ani nevšímala.

Láska na prvý pohľad