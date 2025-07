U pestúnov poznal len bitky a hlad. Martinovi z Dunaja zmenili život detský domov a učiteľka Danka

Keď sa pozriete na Martina Balogu, vidíte mladého ambiciózneho muža. Usmieva sa, keď hovorí o hudbe, a rozžiari sa, keď spomenie koncert, ktorý aktuálne chystá. Nevidno však všetko, čím si prešiel. Bol ešte dieťa, keď prvýkrát prosil dospelých, aby ho zachránili. Bili ho, ponižovali, nechávali ho hladovať – a keď o tom prehovoril, nikto mu neveril. Pre okolie bol len ďalší „problémový chlapec“.

Skrývali sa v senníku

Martin vyrastal s jednou rukou. Spolu so svojou sestrou-dvojičkou vyrastali v pestúnskej rodine, ktorá navonok pôsobila ako láskavý domov. Pravda bola iná. „Zo začiatku to bolo fajn, no keď sme mali šesť rokov, spravili si z nás sluhov. Od štvrtej rána sme pracovali na ich veľkej farme a viac ako sýti sme boli bití,“ povedal pre Plus 7 dní mladík, ktorého viac než fyzický hendikep poznačila krutosť pestúnov a nezáujem okolia.

Bitky, škrtenie šnúrou od kľúčov, dni bez jedla či dokonca topenie v jazierku boli pre neho bežnou realitou. „Keď bol pre niečo nahnevaný, v mrazoch nás so sestrou vyzliekol do ponožiek a spodnej bielizne. Museli sme sa skrývať zahrabaní v senníku medzi zvieratami,“ spomína si Martin na ohavnú praktiku pestúna.

Ak mu nepomôžu, zabije sa

V škole mu učiteľky neverili, jeho rómsky pôvod bol častým terčom ponižovania. A keď sa konečne ozval, neurobili nič, naopak, obviňovali jeho. „Raz som jeden taký jej výstup už nevydržal a chcel som s plačom utiecť z triedy. Nechcela mi to dovoliť. Handrkovali sme sa o kľučku na dverách, keď som jej v jeden moment buchol protézou po ruke. Nechtiac som jej tak zlomil kostičku pri zápästí. Ale nijako to neriešila,“ priznal Martin a dodal, že ak by to riešila, musela by povedať, čo tomu predchádzalo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MarcoBaloga/videos/1281463133506662/

Ako desaťročný sa pokúsil spáchať samovraždu. Nie preto, že by nechcel žiť, ale preto, že nevedel, ako ďalej. Nakoniec sa dostal do bezpečia – na psychiatriu, do reedukačného centra, a napokon do detského domova v Prešove. A tam sa začalo všetko meniť.

Dnes lieči nielen seba