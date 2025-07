Nenávidím to, strašne ma to nebaví! Natália Germáni priznala, ktorá mamičkovská činnosť jej lezie krkom

V jednej veci nie je ako ostatné mamičky a otvorene to priznáva. Natália Germáni, ktorá sa do povedomia divákov zapísala aj svojou úlohou v športovej dráme Jej telo, tvorí už niekoľko rokov harmonický pár so svojím manželom, hudobníkom Martinom Valihorom. Spoločne vychovávajú dve dcérky a svoj život v súčasnosti delia medzi dve krajiny - Slovensko a USA.

Často sa tak presúvajú, balia kufre a opätovne ich vybaľujú a jedlo riešia doslova za pochodu. Ani doma však varenie a pripravovanie stravy nepatrí k herečkiným príliš obľúbeným činnostiam, hoci je mamou dvoch detí. Na svojom profile na sociálnej sieti to nedávno úprimne priznala a nebála sa ani toho, že to môžu iné mamy, tradičné kuchárky, odsúdiť.

Všetkých zabával

Martin Valihora a Natália Germáni tvoria pár od roku 2019, keď sa spoznali na pracovnej akcii. „Ja som bola za nejaký seriál a on tam všetkých zabával. Prihovoril sa mi a tak nejak sa to začalo,“ prezradila pre Nový Čas herečka, ktorú si po troch rokoch vzťahu vzal Martin za ženu.

Svoju lásku neskôr obaja manželia korunovali aj dvomi dcérkami, Zunou a Vesou a Martin Valihora má ešte z predchádzajúceho vzťahu s moderátorkou Alexandrou Orviskou dcéru Viktoriu.

Strašne ju to nebaví