Chce pomôcť bračekovi s autizmom. Leo ide na Harvard s teóriou, ako vzniká táto zákerná porucha

Zatiaľ čo väčšina čerstvých maturantov trávi leto na festivaloch a výletoch, 19-ročný Leonard Walletzký z Brna finišuje svoj výskum a balí si veci na svoj veľký odlet za oceán. Ako informoval iDNES.cz, po mesiacoch čakania mladému nádejnému vedcovi úrady schváli študentské vízum, aby mohol v auguste začal študovať neurovedu na jednej z najprestížnejších univerzít sveta – na Harvarde. To všetko robí iba kvôli svojmu bračekovi s autizmom.

Neviniť vakcínu ani matku

Leonardov príbeh sa začal písať oveľa skôr než samotné prijatie na Harvard. Keď mal dvanásť rokov, jeho o deväť rokov mladšiemu bratovi Martinovi diagnostikovali nízkofunkčný autizmus. Dni plné kriku, sebapoškodzovania, hryzenia a agresívneho správania určili jeho jasný životný cieľ – prísť na to, čo sa odohráva v Martinovej hlave a odhaliť tajomstvo vzniku autizmu.

„Autizmus je genetická porucha. Nezapríčiňuje ho ani správanie matky, ani vakcíny, ale genetická predispozícia,“ vysvetlil pre iDNES.cz mladý vedec, ktorého zaujal práve základný genetický pôvod. Keď zistil, že v Česku sa tejto problematike veľa odborníkov nevenuje, rozhodol sa pred dvomi rokmi napísať priamo na prestížnu Cornellovu univerzitu v USA. A odpoveď prišla.

Šialený imunitný systém

Výskumníčka Sabrina Leddyová ho vzala pod svoje krídla a spolu vytvorili bioinformatickú štúdiu, ktorá prepája genetické faktory s imunitným systémom mozgu – a ponúka nové vysvetlenie, prečo sa autizmus prejavuje tak, ako sa prejavuje.

„Hoci je autizmus veľmi rozmanitá diagnóza, a preto sa aj hovorí o spektre porúch, autisti majú vo všeobecnosti v mozgu tak trochu ‚šialený‘ imunitný systém. A nikto poriadne nevie prečo. Skúmal som, ako by to mohli ovplyvňovať naše gény. Mám celkom solídny základ pre tvrdenie, že ak dobre nefungujú určité časti našej DNA – tzv. retrotranspozóny – vytvára sa priveľa imunitných proteínov. A to potom robí neplechu,“ približoval problematiku 19-ročný Leonard, ktorý sa s touto teóriou prihlásil aj do súťaže, kde získal bronzovú medailu. Rovnaké umiestnenie získal aj na medzinárodnej súťaži Regeneron International Science and Engineering Fair v USA, kam bude viesť jeho ďalšia cesta.

Všetko vďaka mame