Dokázal, že naši hasiči patria k svetovej špičke. František uspel v USA v súboji s elitou zo 70 krajín

Nie každý deň sa podarí mladému Slovákovi uspieť medzi viac než 8 500 profesionálmi zo 70 krajín sveta. František Ridzoň z Brezna to dokázal – a to rovno na svetových hrách hasičov a policajtov v americkej Alabame, odkiaľ si domov priniesol dve bronzové medaily.

Obdivuhodný výkon

Vo svetovej konkurencii sa nestratil. Ako člen slovenského tímu súťažil v disciplínach, ktoré preverujú telo aj psychiku – Toughest Firefighter Alive, Firefighter Combat Challenge a výbeh do 35. poschodia v plnej výstroji. Práve v prvých dvoch získal cenné kovy.

„Hasič František Ridzoň z Brezna opäť predviedol svoju silu a odhodlanie na svetovom poli,“ uviedlo Mesto Brezno na svojej oficiálnej stránke. „Vo vzrušujúcej súťaži Svetových policajných a hasičských hier v USA (Birmingham, Alabama) získal dve bronzové medaily – v disciplínach TFA a v tandeme,“ doplnilo.

Prekonal aj zranenie

Do poslednej disciplíny, výstupu do 35. poschodia, vložil všetko. Od pódia ho delilo len osem sekúnd a skončil štvrtý. V tandeme získal bronz po boku kolegu z Nemecka. „Vo Firefighter Combat Challenge som mal ambíciu dosiahnuť čas pod 100 sekúnd, čo by mi otvorilo dvere do americkej ‚siene slávy‘ zvanú Lions Den. Tento cieľ mi síce ušiel, ale dve bronzové medaily z iných disciplín sú krásnou náplasťou,“ zhodnotil František po návrate.

Na vrchol sa však nechodí bez tréningu. Františkova príprava začala ešte počas zimy. Trénoval popri práci, súťažil od apríla do októbra, dokonca aj po úraze. Len mesiac pred cestou do USA bol zranený, no už o týždeň nato stál opäť na štarte – v Dánsku.

Nezastavila ho ani stratená batožina