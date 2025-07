Keď chcel odísť, Ráž to vyriešil fľaškami vodky. Boris Filan vie, že kamarát môže zaklamať i zlyhať

Keď chcel skončiť, Jožo Ráž to vyriešil fľaškami vodky.

„Bez neho by som nebol, tak vám poviem otvorene,“ zveril sa Jožo Ráž v dokumentárnom seriáli Textári o Borisovi Filanovi, ktorý pre speváka vytvoril nielen tie najznámejšie hity, ale stál pri ňom aj v momentoch, keď nebolo isté, či prežije. Aj samotného Borisa Filana pritom kedysi delil od smrti iba jeden centimeter, keď naňho a na Pavla Hammela strieľali.

Boris Filan s guľkou v rukách. Foto: Reprofoto STVR - Textári

Jedna ryšavá a jedna guľatá hlava

Boris Filan sa narodil 30. júna 1949 v Bratislave. Jeho otec Ľudovít Filan patril k popredným slovenským režisérom a scenáristom 60. a 70. rokov 20. storočia a on sám sa nakoniec zamestnal ako dramaturg v redakcii Československej televízie. Pesničky písal už ako 16-ročný a osud ho nakoniec spojil s hudobníkom Palom Hammelom, ktorého poznal od piatej ľudovej a neplánovane sa spojil aj so skupinou Elán.

„Prežíval som také ťažké časy aj dramaturgické aj ľudské a v ten deň som prišiel do roboty neskoro a bol som po fláme, keď zrazu klop, klop, klop. Otvorili sa dvere a tam jedna ryšavá a jedna guľatá hlava,“ spomínal Filan na prvé stretnutie s Vašom Patejdlom a Jožom Rážom, ktorí v tom čase hľadali profesionálneho textára.

Veľa fľašiek vodky

„Boris je najmúdrejší chlap, akého ja poznám. Vie o niečom všetko a o všetkom niečo. Ale prečo sa rozhodol, že to s nami skúsi, to neviem,“ priznal po rokoch Jožo Ráž, ktorý aj vďaka textom Borisa Filana zažil úspech, aký nikdy nečakal. „Vtedy mali ešte takú tenučkú kožu, že som to cez ňu v nich videl, že boli úžasní,“ vysvetlil Filan dôvod, prečo sa rozhodol, že pre Elán bude písať piesne.

Atmosféra v kapele ho nadchla natoľko, že keď napísal skladbu Tanečnice z Lúčnice, utekal do skúšobne a o piatej ráno strčil text pod dvere. „Ja som bol nadšený, že patrím k Elánu,“ hovoril Boris Filan. V istom momente ale v kapele takmer skončil. Jožo Ráž sa totiž opovážil zmeniť v texte dve slová a vtedy mu povedal: „Končím, takto to nejde.“

„To som potom vyriešil veľa fľaškami vodky a potom sme ďalej spolupracovali, ale už som si nikdy v živote nedovolil zmeniť ani slovo,“ priznal po rokoch Jožo Ráž, ktorý na Filana nedal dopustiť. Chýbalo pritom málo a žiadna spolupráca Borisa Filana a Elánu by nevznikla. Textára delil v jednej chvíli od smrti iba centimeter.