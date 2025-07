Po plači sa všetko obrátilo na dobré. Samo Tomeček krásnym spôsobom oznámil tú najmilšiu novinu

Po náročnom životnom období, keď sa mu rozpadlo trojročné manželstvo, sa na Sama Tomečka opäť usmiala šťastena. Najprv sa svetu pochválil svojou novou láskou, partnerkou Dominikou, a teraz prichádza s ďalšou krásnou novinkou – onedlho sa po prvýkrát stane otcom. Dvojica túto krásnu správu oznámila na sociálnych sieťach.

Nikdy sa toľko nenaplakal

Nie je to tak dávno, čo sa bývalému superstaristovi rozpadlo manželstvo s partnerkou Sophie. Svoje áno si povedali v roku 2020, no prešli len tri roky a bol koniec. „Manželku som si vybral správne, aj keď nám to nevyšlo,“ povedal vtedy pri rozvode Samo Tomeček.

Koniec zväzku prežíval veľmi emotívne a v podcaste SOCKY dokonca priznal, že rozchody berie pomaly ako smrť. „Nebudem klamať, aj som si poplakal. Toľko som nikdy v živote nenaplakal,“ povedal spevák otvorene v relácii NAOSTRO a dodal, že v náročných chvíľach vyhľadal aj odbornú pomoc.

Po ťažkých životných chvíľach však prišli tie krajšie, keď ho náhoda spojila s partnerkou Dominikou. „Poznáme sa už veľmi veľmi dlho, roky dozadu a veľmi náhodne sme sa stretli a nejako sme spolu,“ prezradil pre portál Topky.sk spevák, ktorý svoju novú lásku už stihol predstaviť rodičom aj rodine.

Na ceste