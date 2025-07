Reprezentuje Slovensko, aj keď bojuje s ťažkým telesným postihnutím. Pomôžme Petrovi splniť veľký sen

Peter Novota má 32 rokov a jeho životný príbeh je dôkazom toho, že nezlomná vôľa a odhodlanie dokážu zmeniť aj tie najťažšie okolnosti na cestu k úspechu. Od narodenia žije s najťažšou formou detskej mozgovej obrny – spastickou kvadruparézou. Táto diagnóza mu postihla všetky štyri končatiny a výrazne ovplyvňuje jeho každodenný život. Napriek tomu sa Peter nevzdal.

Svoj život zasvätil neustálemu zlepšovaniu – fyzickému, profesionálnemu aj osobnostnému. A dnes, napriek hendikepu, reprezentuje Slovensko v paralympijskom športe Boccia a pripravuje sa na ďalší významný medzinárodný turnaj. No na to, aby sa mohol turnaja zúčastniť, potrebuje našu pomoc.

Život v tieni diagnózy

Peter sa narodil ako zdravé dieťa, no komplikovaný pôrod mu zanechal trvalé následky. Po roku mu lekári stanovili diagnózu – detská mozgová obrna v najťažšej forme. Odvtedy ho čakali dlhé roky náročných rehabilitácií, operácií a každodenného boja o čo najväčšiu mieru samostatnosti.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

V detstve absolvoval niekoľko chirurgických zákrokov, ktoré mu pomohli zmierniť svalové spazmy. Posledná operácia – selektívna dorzálna rhizotómia – mu síce uvoľnila svalstvo, no zároveň znížila stabilitu, a tak sa dnes Peter pohybuje prevažne pomocou invalidného vozíka. Bez pravidelnej rehabilitácie a asistencie by však nebol schopný fungovať ani v bežnom domácom prostredí.

Napriek všetkému – vysokoškolák, pracujúci človek a športovec

Peter nikdy nezostal len pri „boji s diagnózou“. V roku 2020 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium psychológie. Pracoval v centre komunitnej rehabilitácie, kde pomáhal iným ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Dnes spolupracuje s občianskym združením Imobilio, ktoré sa zameriava na zlepšovanie podmienok života pre ľudí so znevýhodnením.

Foto: ĽudiaĽuďom.sk

Býva so svojím bratom v bezbariérovom byte v Bratislave. Byt je upravený tak, aby mu umožňoval čo najväčšiu mieru samostatnosti – no aj to je spojené s finančnými nákladmi. Od špeciálne upraveného invalidného vozíka, cez asistenčné služby, až po neustálu fyzioterapiu.

Každý deň si Peter doslova odcvičí, aby si udržal pohyblivosť a schopnosť zvládať bežné činnosti. Trénuje vo fitnesscentre s odbornou fyzioterapeutkou a každý tréning je ďalším krokom k samostatnosti – ale aj ďalšou položkou na zozname výdavkov, ktoré si musí hradiť sám.

Boccia – šport, ktorý dáva zmysel a cieľ

Od roku 2009 je Boccia neoddeliteľnou súčasťou Petrovho života. Tento paralympijský šport, podobný petangu, je určený ľuďom s najťažším telesným postihnutím. Hrá sa na invalidných vozíkoch, vyžaduje si maximálnu koncentráciu, taktické myslenie a presnosť.

Pre Petra je Boccia nielen športom, ale aj terapiou, životnou filozofiou a cestou, ako motivovať iných ľudí. Je členom slovenskej reprezentácie od roku 2023 a pravidelne súťaží na domácich aj zahraničných turnajoch.

Jeho výsledky hovoria za všetko:

Majster Slovenska 2024 v kategórii BC2

Najlepší hráč Czech Boccia Tour 2024

Reprezentant Slovenska na turnajoch Boccia Challenger Heraklion 2023 a Poznaň 2024

Na oboch medzinárodných podujatiach postúpil zo skupiny – čo je pre športovca s jeho obmedzeniami obrovský úspech.

Výzva: Boccia Challenger Olbia 2025