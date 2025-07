Nechcel, aby jeho manželka trpela pri pôrode. Epidurál, ktorým zmenil svet, testoval práve na nej

„Psychicky ma vyčerpáva pohľad na človeka, ktorý trpí silnou bolesťou a mohol by mať úľavu – ale nemá ju,“ vravieval legendárny anestéziológ John Bonica, ktorý celý život trpel chronickou bolesťou, no nikdy sa na ňu nesťažoval. Oveľa viac ho trápila bolesť iných – najmä jeho manželky Emmy, vďaka ktorej navždy zmenil pôrody žien po celom svete.

Zázrak v maske

Bol to vraj neobyčajný muž. Narodil sa na malom ostrove pri Sicílii v roku 1927 a keď mal 10 rokov, odišiel so svojou rodinou do Ameriky. Za Veľkou mlákou ale na Johna nečakal jednoduchý život – prišiel o otca a ako 15-ročný sa musel postarať o celú rodinu. Čistil topánky, roznášal noviny, predával zeleninu a ovocie a istý čas sa živil aj zápasením, informoval New York Times.

Hoci sa pod prezývkou Maskerd Marvel, teda „Zázrak v maske“, stal majstrom sveta v ľahkej váhe, oveľa viac ho zaujímala medicína. Ako profesionálny zápasník v ringu si John zarobil na štúdium a jeho nesmierne bolestivé zranenia po zápasoch ho inšpirovali k tomu, aby sa ako lekár a anestéziológ zameral na štúdium bolesti.

John J. Bonica rokmi praxe zistil, že takmer tretina Američanov trpí nediagnostikovanou chronickou bolesťou a nepáčilo sa mu, že lekári tieto stavy nebrali vážne a brali ako prirodzenú súčasť liečebného procesu, pretože ich vraj nikto na škole neučil, ako si poradiť s fyzickým utrpením. „Netušia, ako majú tíšiť bolesť, pretože ich to nikto nenaučil,“ vravieval Bonica, ktorý tvrdil, že Spojené štáty sa ocitli v pazúroch nenápadnej mučivej pliagy – epidémii bolesti. Tým najväčším impulzom k práci ale bola jeho manželka Emma.

Mýtus o bezbolestnom pôrode

Pri pôrode ich prvého dieťaťa mala Emma Bonicaová katastrofálnu skúsenosť s nesprávne podanou éterovou anestéziou a ocitla sa blízko smrti. Práve táto udalosť viedla Johna k tomu, aby venoval rozsiahle úsilie vývoju jemnejšej a kontrolovateľnej formy úľavy od bolesti. Trauma jeho manželky bola kľúčovým osobným a profesionálnym impulzom – nechcel, aby jeho manželka pri pôrodoch viac trpela, no netušil, že svojou prelomovou prácou pomôže ženám po celom svete.