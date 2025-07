Od chlapov počúvala, čo všetko nemôže. Lucia Siposová už vie, že šťastie nenájde u dominantných slabochov

O rodinu a partnera sa snažila, trápila sa, ale po rokoch pochopila, že to proste nie je jej osud. Lucia Siposová od ranej dospelosti snívala o živote za veľkou mlákou a tento sen sa jej nakoniec splnil, po návrate na Slovensko si dokonca zahrala po boku obrovskej hollywoodskej hviezdy.

Nemala však šťastie na životnú lásku, ani na potomkov. V rozhovore pre magazín Moja psychológia priznala, že keby sa väčšinu života nesústredila toľko na založenie rodiny, mohla vo svojej práci dosiahnuť ešte omnoho viac. Napriek tomu nič neľutuje a pochopila, že šťastie a zmysel možno nájsť aj inde.

Foto: Wikimedia Commons, BlazkoB

Chcela byť ako Marilyn

Rodáčka z Bratislavy pochádza z umeleckej rodiny a k herectvu ju priviedol spev. Lucia totiž pôvodne túžila po tom, byť ako Marilyn Monroe, hrať vo filmoch a najmä spievať. „Dedko bol cimbalista, babka speváčka a skvelá recitátorka a otec hral na husliach. Chcela som ísť študovať na konzervatórium. Navrhli mi, že môžem ísť na hudobno-dramatický odbor. Tam sa veľa spieva a popritom je tam aj herectvo, ale že to zvládnem,“ zaspomínala si v rozhovore pre DOBRÉ NOVINY s tým, že herectvo však bolo pre ňu spočiatku stresujúce a vôbec si ho neužívala.

„Začalo ma to baviť, keď som mala asi 26 rokov. V speve som bola uvoľnená oveľa rýchlejšie,“ dodala ďalej známa herečka, ktorá od 18 rokov po prvej návšteve Ameriky snívala o tom, že raz bude žiť v New Yorku.

Neplánovala to robiť do konca života

A tak si jedného pekného dňa zbalila kufre a odišla na štyri roky za veľkú mláku. „Nešla som tam s tým, že idem dobyť svet. Na druhej strane však verím na zázraky. Povedala som si, čo sa má stať, sa stane. Pracovala som v reštaurácii v New Yorku a cítila som sa ako vo filme,“ prezradila s dodatkom, že na Slovensko sa napokon vrátila aj preto, že cítila, že jej čas sa tam už naplnil.

„Nestretla som žiadnu životnú lásku, ktorá by ma tam udržala. A začali mi chodiť ponuky z Čiech a zo Slovenska. Robiť čašníčku ma síce bavilo, ale neplánovala som to robiť do konca života. Pochopila som, že sa mi nechce súťažiť s hercami z celého sveta o nejaký „štek“ v americkom filme. Život sa dá prežiť aj zaujímavejšie,“ myslí si umelkyňa, ktorá po návrate na rodnú hrudu dostala ponuku zahrať si v medzinárodnom snímku po boku Juda Lawa.

Bola to chyba