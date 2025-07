Koniec vzťahu? To je pre mňa ako smrť, priznáva Samo Tomeček. Dominiku už predstavil aj rodičom

Keď sa rozvádzali, plakal každý deň a rozchod bral pomaly ako smrť. Nie je to tak dávno, čo si Samo Tomeček prechádzal náročným životným obdobím, keď sa mu po troch rokoch definitívne rozpadlo jeho manželstvo s partnerkou Sophie. V tom čase prežíval veľmi ťažké chvíle a aby ich dokázal ustáť, nehanbil sa požiadať aj o pomoc.

Dnes sa síce opäť usmieva po boku novej partnerky, na to, čo zažil, však nezabudol. V podcaste SOCKY najnovšie úprimne porozprával o rozvode, o snahe veci zachrániť, o tom, ako sa to celé zlomilo a ako veľmi ho to bolelo.

Ako smrť

Bývalý superstarista a jeho manželka si svoje áno povedali v roku 2020, no prešli len tri roky a bol koniec. „Manželku som si vybral správne, aj keď nám to nevyšlo,“ povedal vtedy pri rozvode Samo Tomeček s tým, že koniec posvätného zväzku vraj prežíval veľmi emotívne. Aj keď ho chcel sprvoti zachrániť.

„Ja som ten zachraňovací typ, nerád končím vzťahy všeobecne, pre mňa je to extrémne náročné, som Blíženec a pre mňa niečo končiť je fakt ťažké, to je normálne ako smrť,“ vysvetlil Samo Tomeček a dodal, že vo vzťahu s manželkou už však boli zásadné veci, pre ktoré to škrípalo, a v podstate každý z nich už len čakal na to, kto urobí ten prvý krok.

V čase rozvodu potom známy spevák plakal každý deň. „Nebudem klamať, aj som si poplakal. Toľko som nikdy v živote nenaplakal,“ povedal spevák otvorene v relácii NAOSTRO a dodal, že v náročných chvíľach vyhľadal aj odbornú pomoc.

Spojila ich náhoda