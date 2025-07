Na ulici zbadal muža s pištoľou a vedel, že musí konať. Zápasník Juraj sa stal hrdinom Veľkého Krtíša

Adrenalínový večer pred niekoľkými dňami zažili obyvatelia Baníckej ulice vo Veľkom Krtíši. Jeden z mužov totiž priamo za bieleho dňa na verejnosti vytiahol zbraň a ako informuje My Novohrad, kričal, že všetkých postrieľa. Najhoršiemu zabránil človek, ktorý sa na mieste vyskytol iba náhodou.

Rozhodnúť sa musel rýchlo

„Niesol som syna k manželke a svokre, keď sa na ulici strhla hádka. Chalan vytiahol zbraň a začal kričať, že všetkých postrieľa,“ spomínal si bojovník MMA Juraj Berky na zážitok z minulého utorka pre My Novohrad.

Zápasník sa napokon rozhodol zasiahnuť – bál sa totiž, že jeho synovi by sa mohlo niečo stať. „Keď sa mi zdalo, že nabíja pištoľ, tak som k nemu odzadu potichu pribehol, chytil okolo pása, zdvihol a hodil o zem,“ opísal Juraj, ako chcel spacifikovať agresora.

Ďakovali mu ľudia aj policajti

Keď sa muža pokúsil dať do páky, uhryzol ho, no vtedy na pomoc Jurajovi pribehol sused Pavel, ktorý útočníka chytil za kolená a zbraň mu vzal. Následne spolu počkali na políciu, ktorá 40-ročného muža zaistila a zistila, že pištoľ je plynová.

Zápasník vraví, že použil ťahy, ktoré sa naučil v tamojšej akadémii od trénera Pavla Berkyho. „Nebyť jeho, tak by som asi nespravil nič a ktovie, ako by to dopadlo,“ vraví Juraj, ktorému za rýchlu reakciu poďakovali ľudia aj policajti. „Aspoň som mohol ukázať, že MMA nie je o bezhlavom sa bití, ale o disciplíne, úcte, pokore a rozvahe,“ uzavrel odvážny otec.

