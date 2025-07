Ty si pre mňa najväčší chlap, vyznala sa a on sa rozplakal. Roman Pomajbo dostal od manželky krásny bonus

„Máme to šťastie a ten dar, že tie deti sa rozhodli, ako sa hovorí, že chcú byť v tejto rodine,“ glosoval v podcaste Fotroviny Roman Pomajbo, hrdý otec štyroch detí. Herec a komik pritom s úsmevom vraví, že po dvoch deťoch „bol vybavený“, no potom zasiahol osud. A keď očakávali to posledné, od manželky sa dočkal toho najkrajšieho komplimentu.

Testoval si ju

Pomajbovci sa dali dohromady v Austrálii, kam Roman odišiel v zrelom veku na dva mesiace a napokon tam ostal rok. „Kamarátil som sa tam so Slovenkami, ktoré ma poznali, a chodievali sme spolu na rôzne párty. No a potom tam bola jedna Češka, ktorá ma nepoznala a bola úplne iná ako ostatné. Tak som si povedal, že ma bude ľúbiť celý život," spomínal so smiechom pre Nový Čas Roman a dodal, že práve Petra bola ochotná počúvať jeho výlevy.

Ako vraví, svoju manželku si najskôr „testoval". „Päť rokov sme spolu chodili, až po piatich rokoch som si ju zobral, keď som vedel, že prežije všetky tie situácie so mnou," prezradil v podcaste Fotroviny humorista, ktorý s Petrou veľa zažil práve v Austrálii – a neboli to iba príjemné chvíle, ale aj tie stresujúce.

Ďalšie už neplánoval

Roman Pomajbo sa dnes smeje, že po narodení prvých dvoch dcérok už ďalších potomkov neplánoval. „Ja som bol vybavený," povedal, keď však jeho žena uvidela, ako mu rola otca sedí, opýtala sa ho: „A to je všetko?“ Osud mu potom doprial ďalších dvoch potomkov, hoci poslednýkrát to bolo neplánované.