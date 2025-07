Z Humenného odišla v otrhaných handrách. Paul Newman svojej mame Terézii ukázal, na čom ozaj záleží

Patril medzi hollywoodské stálice a s jeho prenikavými modrými očami sa filmoví fanúšikovia stretli v slávnych filmoch Mačka na rozpálenej plechovej streche, Hud, Frajer Luke, Sklenené peklo či Farba peňazí. Paul Newman bol herec, režisér, držiteľ dvoch Oscarov, filantrop či automobilový pretekár. Nie každý však vie, že bol synom Terézie zo Slovenska.

Prezradil to Havlovi

Paul Newman sa narodil 26. januára 1925 v Shaker Heights na predmestí Clevelandu. Jeho matka bola Slovenka Terézia Fecková pochádzajúca z dedinky Ptičie pri Humennom, ktorá sa vysťahovala do USA. Otcom bol židovský obchodník Arthur Sigmund Newman, ktorého rodičia prišli do USA z Maďarska a Poľska.

O slovenských či stredoeurópskych koreňoch legendárneho herca sa dlho nevedelo. Táto informácia na verejnosť prenikla po tom, ako sa Newman stretol v roku 1990 s československým prezidentom Václavom Havlom. A práve jemu o svojom pôvode porozprával. „Moja mama Terézia Fecková bola krásna mladá žena, ktorá emigrovala do Ameriky z východnej Európy (z časti vtedajšieho rozpadajúceho sa Rakúska-Uhorska, ktorá sa dnes nazýva Slovensko). Prišla krátko po začiatku 20. storočia, v podstate bola ešte dievčatko v otrhaných handrách,“ spomínal Newman vo svojej knihe Neobyčajný život obyčajného muža.

Nehanebnica a zlatokopka

Teréziina rodina vraj bola veľmi chudobná a malo to na ňu vplyv dlhé roky. „Do konca života sa bála straty. Tvrdila, že jej otec bol profesor, no v skutočnosti pracoval ako murár. Mama jej zomrela, keď bola ešte dieťa. V šestnástich sa vydala za istého mladíka, no zakrátko sa s ním rozviedla, pretože ju vraj bil,“ spomínal Newman. Jeho rodičia sa spoznali v divadle, kde Terézia začala pracovať ako biletárka, pomerne skoro otehotnela a nakoniec sa za Arthura vydala.

„Otec to urobil pod nátlakom a ja mám podozrenie, že keby nebol taký čestný, opustil by ju. Nie som si istý, či ho mama veľmi milovala, alebo sa jej bridil potrat, alebo mala iné dôvody na vstup do manželstva,“ vysvetľoval Paul Newman vo svojej knihe, v ktorej priznal, že jeho mamu Teréziu považovali Newmanovci za nehanebnicu.