Zistil, že život nemusí byť ľahký, aby bol krásny. Mladík, ktorého fascinovala veda, sa vydal inou cestou

Jeho rodičia túžili po dcére, no osud im nakoniec doprial štyroch synov. Ten najstarší v detstve vôbec neinklinoval k umeniu – väčšmi ho fascinovala fyzika, pri ktorej mohol ako detektív pátrať po odpovediach, kombinovať, skladať vzorce a hľadať logické súvislosti. Chodil aj na olympiády, no popri tom už na strednej škole objavil čaro recitačných súťaží. Ako najstarší z bratov sa zároveň musel naučiť rýchlo variť, pretože by to jeho mama sama nestíhala, a hoci napokon lásku k vede vymenil za herectvo, nikdy to neoľutoval. Často totiž spomínal, že žil život, ktorý ho skutočne napĺňal, a nikdy by nemenil.

Spoznávate mladíka na fotografii?