Výživnú superpotravinu premení na pochúťku. Cukrár Miňo z Pečie celé Slovensko ponúka recept na skvelý džem

Obsahujú veľa vitamínu C, pomáhajú v boji proti nachladnutiu, posilňujú imunitný systém a sú plné antioxidantov. Sezóna ríbezlí bude už čoskoro v plnom prúde a ak už teraz premýšľate, čo urobiť s bohatou úrodou, nemusíte si ďalej lámať hlavu. Táto nízkokalorická a výživná superpotravina sa totiž dá jednoducho premeniť na lahodný a sladký džem.

Nie som celebrita, tvrdí

Fanúšikov k tomu inšpiroval aj obľúbený cukrár Miňo Macuľa, ktorý sa do povedomia verejnosti dostal ako víťaz prvej série šou Pečie celé Slovensko. Od detstva pozoroval svoje starké, ako vypekali na svadby, no keď neskôr preslávil svoju rodnú obec na Záhorí, zostal nohami pevne na zemi a za známu osobnosť sa nikdy nepovažoval.

„Nepovedal by som, že som celebrita, ale možno som trochu tú maličkú obec na Horehroní zviditeľnil. A o to mi aj išlo. Moju mamu cestou z práce zastavujú ľudia, nechávajú ma pozdravovať a hovoria, ako mi držali palce. Je to veľmi milé,“ prezradil vtedy pre Denník N.

Miňo z cukrárskeho sveta nezmizol ani po rokoch. O svoje recepty sa dnes delí s fanúšikmi na sociálnych sieťach, pečie torty, ktoré nápadne pripomínajú umelecké diela, a občas pridá aj praktické tipy z vlastnej kuchyne. Nedávno napríklad prezradil, ako si doma pripraviť lahodný ríbezľový džem.

Ríbezľový džem podľa Miňa: