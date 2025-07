V osemnástich vyzerala na 40 a trápila sa. Anikó Vargová našla lásku až po kríze, keď spochybnila všetko

Prešla si aj obdobím, keď musela vyžiť z piatich eur na deň. Dnes je herečkou na voľnej nohe a o svoj život sa deň čo deň poctivo stará. Anikó Vargová vie, že ak sa chce naďalej venovať svojej vášni – divadlu –, bez komerčných projektov nevyžije, no aj v rámci nich si hľadá také, ktoré s ňou rezonujú. Jedným z nich je i seriál Sľub z obdobia socializmu, v ktorom sympatická brunetka prežila detstvo i ranú pubertu a dodnes na toto obdobie spomína s krásnou nostalgiou, aj keď bolo pre ňu ťažké. Anikó v živote prežila vrcholy a pády a dlho bola presvedčená o tom, že ak žena po štyridsiatke nemá deti ani partnera, život sa jej zaručene končí. To však ešte netušila, čo sa jej stane a akej obrovskej lásky sa nakoniec dočká.

Anikó sa narodila v roku 1974 a detstvo prežila viac-menej v prírode. „Mali sme veľké hospodárstvo, zvieratá, kravy, zajace, prasiatka, kačky, husi... Mnohé mestské deti by mi teraz závideli. Sadili sme pre ne aj krmivo, a o to sa tiež bolo potrebné starať,“ priblížila pre portál v Obraze herečka, ktorú rodičia viedli nielen k skromnosti, ale aj k láske k pôde a práci v gazdovstve. Ona sa však ako malá pri týchto činnostiach obvykle nudila, a oveľa viac než behanie po vonku ju lákala škola. To však ešte netušila, aké budú pre ňu začiatky v lavici ťažké.

Tri roky si zvykala

„Išla som do slovenskej školy, no my sme sa doma stále rozprávali iba po maďarsky,“ poznamenala kedysi v Teleráne Anikó, ktorá prežila hneď v úvode prvého školského roka slušný šok. „Pamätám si veľkú traumu. Začiatky boli ťažké. Asi tri roky mi trvalo, kým som si zvykla. Stále som komolila slová, ale nakoniec všetko dobre dopadlo,“ priznala umelkyňa, ktorú to už od detstva skôr ako na dvor za sliepkami ťahalo na dramatický krúžok. Také niečo však v tom čase v jej okolí nikto nerobil.

Napriek tomu si však za svojím snom šla a v osemnástke sa jej napokon podarila veľká vec – stvárnila svoju prvú ozajstnú hereckú úlohu. Zahrala si totiž vo filme Baščovanský a zať. Osemnásťročnú Anikó by ste však zrejme vôbec nespoznali, bola totiž v tom čase poriadna bacuľka.