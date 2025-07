Veda potvrdzuje to, čo naše babky vedeli už dávno. Tieto potraviny v prípade núdze nahradia aj lekárničku

Týchto päť potravín by mala poznať každá rodina.

Pamätáte si, ako nám babka pri nádche podávala cibuľový sirup? Alebo keď sme si narazili koleno a ona vytiahla kapustový list? Vtedy to možno pôsobilo ako čarovanie. No dnes vieme, že to neboli len povery či ľudová viera, ale funkčné riešenia, ktoré sme získali stáročiami skúseností a ktoré majú svoje opodstatnenie aj vo vede.

Ako informuje portál Startitup, podľa štúdie publikovanej v The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, mnohé domáce recepty našich starých mám majú prekvapivo silné účinky a niektoré potraviny, ktoré bežne používame v kuchyni, majú protizápalové, antivírusové či imunostimulačné vlastnosti.

Týchto päť potravín by mala poznať každá rodina. V prípade núdze totiž dokážu suplovať aj niektoré voľnopredajné lieky:

1. Cesnak – silnejší, než sa zdá

Cesnak obsahuje látku alicín, ktorá má antibakteriálne, antivírusové aj protiplesňové účinky. Pomáha pri infekciách dýchacích ciest, znižuje tlak a podporuje imunitu. Vedci potvrdili, že cesnakový extrakt dokáže oslabiť dokonca aj multirezistentné baktérie ako MRSA.

Foto: Freepik, @jcomp

2. Kapusta – tradičný obklad aj vnútorná očista

Obľúbeným pomocníkom je aj kapusta. Tá obsahuje glukozinoláty, ktoré pôsobia protizápalovo. Kvasená kapusta je tiež bohatá na probiotiká, ktoré posilňujú črevný mikrobióm a imunitu. Pilotná štúdia z University of Freiburg navyše ukázala, že obklady z kapustových listov prinášajú úľavu podobne ako gély s účinnou látkou diklofenak.