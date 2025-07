Manželstvo s Ďurianovou? Bol to rokenrol. Libor Bouček zakotvil pri žene, s ktorou to nebolo len o flirte

„Charita a súcit je základom môjho tretieho manželstva,“ smeje sa Libor Bouček. Obľúbený český moderátor dnes hovorí, že jeho štvorčlenná rodina je preňho všetkým, ale cesta k nej nebola vôbec ľahká. „Bola to cesta, ktorá priniesla aj veľa strát, tá cesta ale posilnila lásku k mojej žene,“ povedal otvorene moderátor, ktorý sa po dvoch nevydarených manželstvách usadil pri partnerke Gabriele. Prvé manželstvo bolo podľa jeho slov totálny rokenrol, druhé skončilo, pretože to vraj pokašľal a až pri Gabriele mal pocit, že to nebude len o flirte.

Autobusár a riaditeľ

Narodil sa do pražskej rodiny a ako malý chlapec sníval o tom, že bude vodičom autobusu alebo strojvedúcim. „Najprv som chcel byť vodičom autobusu a neskôr rušňovodičom. Kvôli tomu som sa dokonca naučil cestovné poriadky – najprv pražské MHD, čo nebolo také zložité, pretože v čase môjho detstva jazdili dve alebo tri trasy metra, a potom električiek a autobusov. Následne som sa pustil do cestovných poriadkov vlakov, a to už bolo výrazne ťažšie,“ spomínal pre Prima Ženy Libor Bouček, ktorý si nakoniec povedal, že zodpovednosť za cestujúcich je príliš veľká a tak bude radšej riaditeľom televízie.

„To bola strategická úvaha naivného stredoškoláka. Vybudoval som si v hlave, čo musí vedieť taký riaditeľ televízie,“ vravel v relácii 7 pádů Honzy Dědka Libor, ktorý vedel, že tento jeho sen sa nikdy nenaplní, ale vyskúša aspoň cestu, počas ktorej sa toho môže veľa naučiť. Život mu zásadným spôsobom zmenilo účinkovanie v detskom rozhlasovom súbore, keď mal iba 12 rokov.

Bláznivé zamilovanie

„To je tvoj osud,“ hovoril si vtedy za mikrofónom, keď si uvedomil, že moderovanie je presne preňho. „Moderátor je totiž človek, ktorý sa chce všetko naučiť a iba uvádza tých, ktorí skutočne niečo vedia,“ povedal po rokoch jeden z najúspešnejších českých moderátorov. Z rovnakej brandže si nakoniec vybral aj svoju prvú manželku – o štyri roky staršiu Mariannu Ďurianovú.

Dvojica si svoje áno povedala po relatívne krátkej šesťmesačnej známosti na Lednickom zámku a o pol roka nato už oznamovali rozvod. „Prvé manželstvo bol totálny rock'n'roll. Bláznivé zamilovanie, ani jeden sme v tom nevedeli chodiť,“ hovoril otvorene pre iDNES.cz.