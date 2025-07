Kvôli nemu prišla o vlasy a dva roky nosila parochňu. Milka Vášáryová zväzok so žiarlivcom neoľutovala

„Celý váš život vás budú prenasledovať obrovské pády. Fatálne pády,“ povedala Milke Vášáryovej kolegyňa Vilma Jamnická, keď jej vytvorila horoskop. Okrem toho jej predpovedala, že síce bude mať deti, ale nie všetky budú jej a že donekonečna bude robiť na svojej kariére. Milka bola v tom čase mladá a nič z toho nebrala vážne. Dnes sa na to však pozerá inak. „Prejde päť rokov a ja vždy niekde spadnem. Prapodivne spadnem,“ priznala po rokoch v dokumentárnom filme Emília legendárna herečka, ktorá najhlbšie pády zažívala, paradoxne, v časoch najväčšej slávy. Boli to chvíle, keď pre problémy v manželstve nemala vlasy a dva roky nosila parochňu.

Milka Vášáryová s prvým manželom Ivanom. Foto: Reprofoto Portrét Emílie Vášáryovej (TA3)

Na povel sa neusmievala

Kým jej mladšiu sestru Magdu volali slniečko, Emília mali menej lichotivú prezývku – zduter. „Ona sa neusmievala, hlavne keď išla do toho tínedžerského veku, tak neodpovedala a na povel sa neusmievala,“ spomínala Magda Vášáryová na svoju staršiu sestru, ktorá vraj o 10 rokov zostarla v momente, keď jej komunisti pre zlý kádrový profil takmer nedovolili zmaturovať.

Preto sa aj rozhodla ísť na Vysokú školu múzických umení, kde brali študentov aj bez maturity. „Bude z nej kolotočárka,“ hovorili si ľudia, keď ju prijali na herectvo. Emília Vášáryová nakoniec aj zmaturovala a na vysokej škole sa nechtiac stala stredobodom pozornosti.

Vydala sa kvôli ruským tankom

„Emília bola veľmi krásna. Všetci sme sa okolo nej začali točiť a každý sme si robili všelijaké nádeje. Ona však bola absolútne nedostupná. Skrátka sa to nedalo preraziť. Pamätám si, že som ju raz pozval do kina, nenechala sa ani chytiť za ruku. Tak už som to potom nechal tak a chodil do toho kina sám. Nikto z nás nemal takú trpezlivosť,“ spomínal podľa portálu Extra.cz Milan Lasica, ktorý nebol jediným nápadníkom Milky Vášáryovej.

Do mladej herečky sa zamiloval aj Ladislav Chudík a mnohí iní kolegovia. „Povedal by som, že Milka Vášáryová sa stala mojou prvou filmovou láskou,“ vravel napríklad režisér Stanislav Párnický. Ona sa nakoniec ako 26-ročná vydala za úplne iného muža – doktora Ivana Horského, pri ktorom sa začala napĺňať veštba Vilmy Jamnickej. Do jej života prišli tie najťažšie pády.